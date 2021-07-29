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А кони все скачут и скачут...
А кони все скачут и скачут...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42063
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:45
В 2019 году, тоже летом, в областном центре вовсю кипела работа: менялся внешний вид многоэтажек на улицах Тауелсиздик, Абая. Фасады приобретали внешний лоск, им придавали благородный кремовый окрас, оттененный темно-коричневыми деталями.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 653
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:45
В Астане вся облицовка падает.
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:55
Потёмкинские дере́вни- так всегда это называлось.
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:22
Цитата:
Примерно так
Это же черта наших властей, менталитет... красить губы и не мыть пятки... ну или зад)
[Исправлено: yudjin, 29.07.2021 - 09:30]
Зады не трогали.
Примерно так
Это же черта наших властей, менталитет... красить губы и не мыть пятки... ну или зад)
[Исправлено: yudjin, 29.07.2021 - 09:30]
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:34
может проще тогда полотном обтянуть стены
и дырки для окон проделать.
ну а на полотне - реклама например,или виды природы.
суть то одна получается.
и дырки для окон проделать.
ну а на полотне - реклама например,или виды природы.
суть то одна получается.
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:53
Я смотрю похоже не кто не шарит)))
Ведь это здорово! Что у нас такие новые спецы.
То новые дома в районе аэропорта затапливает. То в самом центре города дома обтягивают пенопластом который через 2-3 года потеряет внешний вид(астана тому пример) и на его врятли будут повторно деньги тратить в близжащее время.
Это че значит? Это значит что на мою кв которую построил СССР не в центре города. появится спрос! И я ее смогу подороже продать:))
Ведь это здорово! Что у нас такие новые спецы.
То новые дома в районе аэропорта затапливает. То в самом центре города дома обтягивают пенопластом который через 2-3 года потеряет внешний вид(астана тому пример) и на его врятли будут повторно деньги тратить в близжащее время.
Это че значит? Это значит что на мою кв которую построил СССР не в центре города. появится спрос! И я ее смогу подороже продать:))
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 649
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 11:56
Неужели только нам простым обывателям понятно что не подходят нам все эти новомодные отделки?? Наше это кирпич и камень! И никакой пенопласт и алюкобонд нам нельзя лепить! Или всему виной наше святое слово откат?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11595
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:10
Пенопласт на экспертизу, чиновников в тюрьму.
При любом пожаре, выжившие пострадавшие должны подавать в суд на жуликов благодаря которым отравились. Срока давности по этому бедламу быть не должно.
При любом пожаре, выжившие пострадавшие должны подавать в суд на жуликов благодаря которым отравились. Срока давности по этому бедламу быть не должно.
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:18
Цитата:
Серый волк:А у вас? Кто там на золотом унитазе нужду справляет в Ставропольском крае?
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:21
Цитата:
Виталя, он - справлял. А ваши - справляют...
Vit:
А у вас? Кто там на золотом унитазе нужду справляет
А у вас? Кто там на золотом унитазе нужду справляет
Виталя, он - справлял. А ваши - справляют...
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1653
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 02:39
Цитата:
О, мой домишко..
А мне нравится, балкон один разрезали, второй жалко стало деревянный классный такой, я их попросил спустить его и увез в Рудный, где благополучно и поставил, обшил снаружи и снутри, провел свет внутрь, вообще красота..
yudjin:
О, мой домишко..
А мне нравится, балкон один разрезали, второй жалко стало деревянный классный такой, я их попросил спустить его и увез в Рудный, где благополучно и поставил, обшил снаружи и снутри, провел свет внутрь, вообще красота..
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:00
Цитата:
Шо, Мереке Заканыч соскучился по форуму? Но вспомнил только пароль от 111-го?
111:
Шо, Мереке Заканыч соскучился по форуму? Но вспомнил только пароль от 111-го?
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:40
Цитата:
в три часа нрчи.
yudjin:
соскучился по форуму?
соскучился по форуму?
в три часа нрчи.
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:50
Цитата:
Цитата:
Я ему, его - сказал...
yudjin:
Но вспомнил только пароль от 111-го?
Но вспомнил только пароль от 111-го?
Цитата:
alex_60:
в три часа нрчи.
в три часа нрчи.
Я ему, его - сказал...
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