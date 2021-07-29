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≡ А кони все скачут и скачут...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42063
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:45
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В 2019 году, тоже летом, в областном центре вовсю кипела работа: менялся внешний вид многоэтажек на улицах Тауелсиздик, Абая. Фасады приобретали внешний лоск, им придавали благородный кремовый окрас, оттененный темно-коричневыми деталями.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
653
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:45
#1
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В Астане вся облицовка падает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12604
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 08:55
#2
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Потёмкинские дере́вни- так всегда это называлось.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7630
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:22
#3
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Цитата:
Зады не трогали.

Примерно так

Это же черта наших властей, менталитет... красить губы и не мыть пятки... ну или зад)

[Исправлено: yudjin, 29.07.2021 - 09:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12604
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:34
#4
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может проще тогда полотном обтянуть стены
и дырки для окон проделать.
ну а на полотне - реклама например,или виды природы.
суть то одна получается.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 09:53
#5
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Я смотрю похоже не кто не шарит)))
Ведь это здорово! Что у нас такие новые спецы.
То новые дома в районе аэропорта затапливает. То в самом центре города дома обтягивают пенопластом который через 2-3 года потеряет внешний вид(астана тому пример) и на его врятли будут повторно деньги тратить в близжащее время.
Это че значит? Это значит что на мою кв которую построил СССР не в центре города. появится спрос! И я ее смогу подороже продать:))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
649
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 29.07.21 - 11:56
#6
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Неужели только нам простым обывателям понятно что не подходят нам все эти новомодные отделки?? Наше это кирпич и камень! И никакой пенопласт и алюкобонд нам нельзя лепить! Или всему виной наше святое слово откат?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11595
Re: А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:10
#7
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Пенопласт на экспертизу, чиновников в тюрьму.

При любом пожаре, выжившие пострадавшие должны подавать в суд на жуликов благодаря которым отравились. Срока давности по этому бедламу быть не должно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:18
#8
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Цитата:
Серый волк:
А у вас? Кто там на золотом унитазе нужду справляет в Ставропольском крае?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22300
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 30.07.21 - 15:21
#9
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Цитата:
Vit:
А у вас? Кто там на золотом унитазе нужду справляет

Виталя, он - справлял. А ваши - справляют... :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1653
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 02:39
#10
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Цитата:
yudjin:

О, мой домишко..
А мне нравится, балкон один разрезали, второй жалко стало деревянный классный такой, я их попросил спустить его и увез в Рудный, где благополучно и поставил, обшил снаружи и снутри, провел свет внутрь, вообще красота..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7630
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:00
#11
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Цитата:
111:

Шо, Мереке Заканыч соскучился по форуму? Но вспомнил только пароль от 111-го?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12604
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:40
#12
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Цитата:
yudjin:
соскучился по форуму?


в три часа нрчи.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22300
А кони все скачут и скачут...
Отправлено: 01.08.21 - 11:50
#13
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Цитата:
yudjin:
Но вспомнил только пароль от 111-го?

Цитата:
alex_60:
в три часа нрчи.

Я ему, его - сказал... :lol:
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