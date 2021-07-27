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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 383 из 383«1...381382383
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 16:05
#5731
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Цитата:
drakon:
Это, на Юге. Не у нас.


Леверкузен .400 км. недалеко.
когда в Курганской области лес горел в начале июля,
Дым дошел и до Костаная..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.21 - 16:24
#5732
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Алекс, у нас ветер, постоянно дует с моря.
С севера, на юг. Тоесть от нас.
Австрияки, хай - боятся... 8-) :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.21 - 19:46
#5733
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Вот и подешевел сегодня бензин.

На целых 5 центов за литр... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 12:35
#5734
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Сегодня, 12 лет, как я официально,
на форуме... :lol: :oops:
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
764
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 12:38
#5735
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Цитата:
drakon:
Сегодня, 12 лет, как я официально, на форуме..

Поздравляю! Так держать!)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 12:45
#5736
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы ему функцию модерации разрешите на всех ветках Пенс адекватный . Думаю справится .
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 18:08
#5737
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Вот такой, красивый сыр, нашёл в одном из

магазинов, в городе. Покупать не стал... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 18:58
#5738
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Цитата:
drakon:
Вот такой, красивый сыр, нашёл


да, у вас чтобы сыр найти, надо
потрудиться
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 20:23
#5739
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Цитата:
alex_60:
сыр найти, надо потрудиться

Да, первый раз, такой - увидел... :lol: :-P
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.07.21 - 20:53
#5740
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Алекс, ты мне - ответь. Почкму я,
этот сыр, не купил?... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1653
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 03:12
#5741
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Здорова всем.
А вот моя деревня, наконец то перебрался к акимату поближе..

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