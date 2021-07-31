Re: Токио-2020: четвертая олимпийская попытка легенды...

Отправлено: - 03:02

Ну хоть не на уровне Гондураса..

Кстати какое там у него место?

Надо было резко перекупать российских спортсменов, давать им гражданство, деньги, а это самое главное, много денег и не было бы проблем..