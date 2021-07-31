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≡ Токио-2020: четвертая олимпийская попытка легенды казахстанской легкой атлетики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42063
Токио-2020: четвертая олимпийская попытка легенды казахстанской легкой атлетики
Отправлено: 31.07.21 - 19:01
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Ни в одном из прошедшем в седьмом медальном дне розыгрыше 21-го комплекта олимпийских наград, обладатели которых были определены в 13 видах программы, казахстанские спортсмены не участвовали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Re: Токио-2020: четвертая олимпийская попытка легенды...
Отправлено: 31.07.21 - 19:01
#1
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с Ленинским призывом к победе.
так Губерниев назвал победу Ямайки на сто метров у женщин.
Ямайка - три первых места.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1653
Re: Токио-2020: четвертая олимпийская попытка легенды...
Отправлено: 01.08.21 - 03:02
#2
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Ну хоть не на уровне Гондураса..
Кстати какое там у него место?
Надо было резко перекупать российских спортсменов, давать им гражданство, деньги, а это самое главное, много денег и не было бы проблем..
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