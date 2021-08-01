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≡ Нарушения в большинстве колледжей Костанайской области выявили после публикации в Instagram “НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42063
Нарушения в большинстве колледжей Костанайской области выявили после публикации в Instagram “НГ"
Отправлено: 01.08.21 - 02:54
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Публикация в Instagram “НГ" о том, что при принятии документов в колледжах не соблюдается социальная дистанция, стала поводом для проверки с участием общественников. Кроме того, выясняли, какие документы требуют от абитуриентов и насколько это законно.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1653
Re: Нарушения в большинстве колледжей Костанайской области...
Отправлено: 01.08.21 - 02:54
#1
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1414 вообще никакая, проще напрямую через Цон, нас там за один раз выписали, прописали и ещё какой то ЭЦП сделали на купленную там флешку.
В общем я доволен, а через 1414 там долго ждешь
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