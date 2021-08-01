Re: Нарушения в большинстве колледжей Костанайской области...

Отправлено: - 02:54

1414 вообще никакая, проще напрямую через Цон, нас там за один раз выписали, прописали и ещё какой то ЭЦП сделали на купленную там флешку.

В общем я доволен, а через 1414 там долго ждешь