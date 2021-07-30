Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+18°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 82% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3.14 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42063
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 30.07.21 - 21:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ в телефонном разговоре сообщил "НГ", что маршрут № 113 продолжит ходить по прежнему графику. Также в отделе ЖКХ предоставили информацию об автобусах которые будут ходить в выходные дни.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 30.07.21 - 21:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всегда нравилось в круге стать. Прикольно было, Но серому волку врятли это понять. Он то сразу в Дубне на новые автобусах гонял)))
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1171
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 30.07.21 - 21:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Он то сразу в Дубне на новые автобусах гонял)))

Бери выше, он сразу на коллайдере гонял ;-) в Церну, без пересадок.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11595
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 30.07.21 - 23:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Бери выше, он сразу на коллайдере гонял ;-) в Церну, без пересадок.

Вы прям ясновидящий!
:lol: :lol:
Вот вам в благодарность фото с Ялты, в том направлении идет ваш 113 автобус, только малость недоезжает. :-)
Знакомая прислала


Масок нет ни у кого и нигде.

Пляж Массандра полный
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 31.07.21 - 14:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Ужас. Это че пляж кому за 60 ? Я думал ты нормальный мужик в рассвете сил . Где красивые женщины? Нафига нам чел в красных труселях? Че за бабушки с право загорают ? Капец.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3453
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 31.07.21 - 20:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если читают чиновники с ЖКХ - был такой ученый тИмирязев , но не было - тЕмирязева!! Грамотеи :-x :-P(это в расписании )

[Исправлено: Гога, 31.07.2021 - 17:09]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 31.07.21 - 20:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Исправлено: Гога, 31.07.2021 - 17:09]


и зачем ты это написал?
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11595
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 01.08.21 - 00:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и зачем ты это написал?

Все правильно написал Гога.
Это до твоей заскорузлой полицайской пенсионной кошолки дойти не может.
:-)
Тимирязев.
Станция метро Тимирязевская
Сельскохозяйтвенная академия имени Тимирязева, где учился ухаживать за сельскохозяйственными животными один плохо воспитанный аким области.
Улица Тимирязевская.
Сорт Тимирязевский.
Тимирязевский питомник, откуда добрая половина плодовых деревьев Москвы и области.

Для малограмотных журналистов и акунамататчиков онлайн урок:


Но в акунамататии свои правила граматики по всей видимости. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 31.07.2021 - 22:04]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11595
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 01.08.21 - 01:13
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я думал ты нормальный мужик в рассвете сил . Где красивые женщины? Нафига нам чел в красных труселях? Че за бабушки с право загорают ? Капец.

:lol: :lol: :lol:
Читать видимо персонаж Vit умеет плохо. Или вообще уже разучился.
Для одичамбробэнэ, пояснение к фото.

Эх возьму на себя труд экскурсовода по этой крымской картинной галерее :-)

И так вы видите живописнейшее полотно моей знакомой, врача из очень кхэ кхэ клиники на западе Москвы, принадлежщей НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Пляж Массандровский, где рядом делают вино Массандра. :lol:

На полотне живописно расположились Тётьки преклонного возраста, которые вожделенно смотрят на волосатые ноги с красными труселями.
:lol: :lol:

Полотно пока ещё не выставлялось в Третьяковской галерее.
фотохудожница безвозмездно и практически эксклюзивно предоставила его аудитории сайта НГ :lol: :lol:




Я же в свою очередь посчитал нужным разместить его в этой ветке, посвященной незабвенному умному решению кОстанайского драгоценного акунаматата оставить 113 автобус на маршруте. :lol: :lol:

Как видите таким образом, прекраснейшими действиями акунаматата кОстаная вызваны художественные порывы представителей отдыхающейго целого огромнейшего института ГАМАЛЕИ по соседству с головой товарица Курчатова.
:lol:
Если достопочтенный ламапасоноц на пенсии с номерочком опять ничего не смог понять, то он может обратиться в редакцию за переводом, вполне возможно с другими персонажами с просьбой коллективной.
Название своему коллекктиву как нибудь придумете может быть сами.
Если и с этим у вас будут затруднения, то попросите редакцию.
Они вам точно помогут, могу поклясться тЕмирязевым. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 31.07.2021 - 22:40]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2137
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 01.08.21 - 01:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Если читают чиновники с ЖКХ - был такой ученый тИмирязев , но не было - тЕмирязева!! Грамотеи (это в расписании )

Откуда знать Акимату и отделу ЖКХ, кто такой Тимирязев :lol:
Они там в Акиматах знакомы только с "Казахстан тЕмир жолы", поэтому для маршрута 101 написали СО Темирязева :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3453
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 01.08.21 - 01:45
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и зачем ты это написал?

__________и зачем ты это читал ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS