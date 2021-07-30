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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 310 из 310«1...308309310
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.07.21 - 17:08
#4636
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Цитата:
alex_60:
своими словами

__Сам-то про спорт только и кокипастишь 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.07.21 - 18:43
#4637
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Цитата:
Гога:
про спорт


тур результаты. это факт.
его нельзя искажать.
в
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.07.21 - 18:55
#4638
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для Гоги срочно.
в миксте в теннисе обе пары - россияне.
чтобы по сайтам не блуждал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.07.21 - 21:31
#4639
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сейчас посидел рядом с детской площадкой,
ну с этим домиком и прочим.
дети все только на русском.
хотя там не только русские были.
Кустанай, 2021, июль
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11424
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.07.21 - 23:11
#4640
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Цитата:
alex_60:
сейчас посидел рядом с детской площадкой, ну с этим домиком и прочим. дети все только на русском. хотя там не только русские были. Кустанай, 2021, июль


Это фигня по сравнению с судом над Куатом на русском языке, хотя там не только русские судьи ))))) Вот где камедиклаб ))


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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14190
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 13:03
#4641
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Подкину тему на вентилятор:
Цитата:
У русских классов в Казахстане нет будущего. Такого мнения придерживается директор столичной гимназии, известный учитель Аятжан Ахметжанулы. По его мнению, уже через 6-7 лет русские отделения для поступления в первый класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособны. Какие аргументы приводит педагог? И согласны ли с ним его коллеги? Директор школы в Нур-Султане Аятжан Ахметжанулы настоятельно рекомендует родителям не вести детей в русские классы. Об этом он регулярно пишет статьи и объясняет свою позицию несколькими причинами. В первую очередь, демографической ситуацией. Этнические русские покидают Казахстан, а естественный прирост населения происходит в южных областях, где в основном говорят на казахском языке. К тому же, с прошлого года гранты в вузах не делятся по языку обучения. И в основном, льготные места занимают выпускники казахских школ, так как они набирают большие баллы на ЕНТ. Количество студентов в казахских группах может быть больше в десятки раз.

АЯТЖАН АХМЕТЖАНУЛЫ, директор гимназии №90 г. Нур-Султан: – Отдавать сейчас ребёнка в русский класс, по моему мнению, большое преступление против него. Те, кто сейчас пойдут в первый класс, окончат школу и университет через 15 лет, в это время изменится демографическая и историческая ситуация в стране, хотим мы этого или нет. Это не политика даже, а течение времени. Насколько при советском времени было сложно тем, кто не знает русский, настолько же сильно будет тяжело тем, кто не будет знать казахский.

К тому же, по словам руководителя гимназии, сейчас есть острая нехватка русскоязычных учителей, в то время как в казахских школах конкуренция на вакантные должности.

По мнению других специалистов, это несправедливый аргумент. Нехватка кадров обоснована низкой зарплатой учителей, которая с новым законом о статусе педагога должна вырасти и исправить ситуацию. К тому же, специалисты казахской лиги экспертов образования придерживаются мнения, что родители вправе сами выбирать язык обучения, и в Казахстане спрос на все существующие высокий.

Источник:
© Семей Сити


Что-то мне кажется я уже слышал такое лет 10 назад. Ещё через 10 лет ещё один Ахметжанулы найдется и скажет то же самое.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 13:10
#4642
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Цитата:
Victor Yang:

Ну как бы частично он прав. Любой русский знающий казахский язык на югах вне конкуренции возьмут на работу с огромным удовольствием. Север пока еще держится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 21:03
#4643
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Цитата:
alex_60:
для Гоги срочно.чтобы по сайтам не блуждал.
____Для alex_60 , совсем не срочно . Мне сайты не нужны . Смотрю все по ТВ в реальном времени - 3 канала . А в РК показывают(имею ввиду Хабар) ?

[Исправлено: Гога, 31.07.2021 - 18:06]

[Исправлено: Гога, 31.07.2021 - 18:09]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11424
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 21:34
#4644
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Цитата:
Victor Yang:

Интересно, а в классах с казахским языком обучения русский язык преподают, или его уже вообще нет там? Просто как эти дети потом будут в гос органах работать, там где требуется "наравне". Видимо скоро это "наравне" уберут из закона.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11424
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 21:44
#4645
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Полицейский называет русский языком межнационального общения. Я уже ничего не понимаю. Неужели нельзя людям донести такую простую мысль? Нет больше у русского языка этого статуса. Он втихаря исчез из закона.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11424
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.07.21 - 22:02
#4646
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Еще одна. Два государственных. Ну хоть бы в школе обьяснили, сколько их на самом деле.

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