У русских классов в Казахстане нет будущего. Такого мнения придерживается директор столичной гимназии, известный учитель Аятжан Ахметжанулы. По его мнению, уже через 6-7 лет русские отделения для поступления в первый класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособны. Какие аргументы приводит педагог? И согласны ли с ним его коллеги? Директор школы в Нур-Султане Аятжан Ахметжанулы настоятельно рекомендует родителям не вести детей в русские классы. Об этом он регулярно пишет статьи и объясняет свою позицию несколькими причинами. В первую очередь, демографической ситуацией. Этнические русские покидают Казахстан, а естественный прирост населения происходит в южных областях, где в основном говорят на казахском языке. К тому же, с прошлого года гранты в вузах не делятся по языку обучения. И в основном, льготные места занимают выпускники казахских школ, так как они набирают большие баллы на ЕНТ. Количество студентов в казахских группах может быть больше в десятки раз.АЯТЖАН АХМЕТЖАНУЛЫ, директор гимназии №90 г. Нур-Султан: – Отдавать сейчас ребёнка в русский класс, по моему мнению, большое преступление против него. Те, кто сейчас пойдут в первый класс, окончат школу и университет через 15 лет, в это время изменится демографическая и историческая ситуация в стране, хотим мы этого или нет. Это не политика даже, а течение времени. Насколько при советском времени было сложно тем, кто не знает русский, настолько же сильно будет тяжело тем, кто не будет знать казахский.К тому же, по словам руководителя гимназии, сейчас есть острая нехватка русскоязычных учителей, в то время как в казахских школах конкуренция на вакантные должности.По мнению других специалистов, это несправедливый аргумент. Нехватка кадров обоснована низкой зарплатой учителей, которая с новым законом о статусе педагога должна вырасти и исправить ситуацию. К тому же, специалисты казахской лиги экспертов образования придерживаются мнения, что родители вправе сами выбирать язык обучения, и в Казахстане спрос на все существующие высокий.Источник:© Семей Сити