Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»

Отправлено: - 10:19

Из личного. В прошлом году мне звонит следователь, ( каким то образом мой номер узнал) хотя оно на то и милиция. Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине. Дома. Подписал бумагу что я опасный человек и несу ответственность что могу заразить людей. Как раз же пик ковида был и все его боялись и незнали как с ним бороться . Потом уже меня в больницу забрали. Он сново звонит, Вит как ваше здоровье? Я норм лежу в больнице . Он вы мне скиньте на васап какой нибудь документ, с меня начальство требует Я ок. Скинул Он все Виталя спасибо, Выздоравливайте . Позже мы все таки встретились Я дал все показание. Я к чему они ко мне нормально и Я к ним . У них работа такая . Все абсолютно культурно прошло. . Незнаю че так агресивно у Денисова получилось.