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Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42059
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 08:45
Чуть ли не каждый контакт с представителями власти дает повод задуматься, что за люди работают, с какой целью пришли туда. Иллюстрацией к этому выводу привожу события, произошедшие с моим другом Сакеном Сейдалиным.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12599
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 08:45
фильм ужасов какой то.
полицаи лезут через железный забор
чтобы схватить дедушку просто так.
судья ничего не слышит и ничего знать не знает, потому что он судья
Казахстан 2021, 30 лет сам на сам.
полицаи лезут через железный забор
чтобы схватить дедушку просто так.
судья ничего не слышит и ничего знать не знает, потому что он судья
Казахстан 2021, 30 лет сам на сам.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 19
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 09:27
А разве не нарушение-тащить больного старого человека в отдел, тем более, каким-то там свидетелем? Что он может рассказать, если такие проблемы со здоровьем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 889
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 09:43
Штраф получил за неявку, что не законного-то? Полицаи работали, приходили. Неуважение к власти полное!
Этическая сторона - да, некрасиво! Но зачем до суда о неявке доводить дело? Можно же было опережающе сообщить о невозможности явки по причине (указать).
А тут полицаи представлены зверями какими-то. Не может быть!
Этическая сторона - да, некрасиво! Но зачем до суда о неявке доводить дело? Можно же было опережающе сообщить о невозможности явки по причине (указать).
А тут полицаи представлены зверями какими-то. Не может быть!
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:19
Из личного. В прошлом году мне звонит следователь, ( каким то образом мой номер узнал) хотя оно на то и милиция. Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине. Дома. Подписал бумагу что я опасный человек и несу ответственность что могу заразить людей. Как раз же пик ковида был и все его боялись и незнали как с ним бороться . Потом уже меня в больницу забрали. Он сново звонит, Вит как ваше здоровье? Я норм лежу в больнице . Он вы мне скиньте на васап какой нибудь документ, с меня начальство требует Я ок. Скинул Он все Виталя спасибо, Выздоравливайте . Позже мы все таки встретились Я дал все показание. Я к чему они ко мне нормально и Я к ним . У них работа такая . Все абсолютно культурно прошло. . Незнаю че так агресивно у Денисова получилось.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:36
Цитата:
Учитывая состояние свидетеля, следователь мог дать следственное поручение участковому допросить свидетеля по месту проживания. А упертость в этом деле говорит либо о его некомпетентности, либо о заказе.
Imago:
А разве не нарушение-тащить больного старого человека в отдел, тем более, каким-то там свидетелем?
А разве не нарушение-тащить больного старого человека в отдел, тем более, каким-то там свидетелем?
Учитывая состояние свидетеля, следователь мог дать следственное поручение участковому допросить свидетеля по месту проживания. А упертость в этом деле говорит либо о его некомпетентности, либо о заказе.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:39
Цитата:
Vit:
Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине.
Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 649
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 11:38
Ребята,а куда делись все сержанты?? Почему все эти пацанята вдруг стали лейтенантами?? Заметили? Почему все стали офицерами? Или все экстерном скоропостижно закончили ВУЗы?? Чот сомневаюсь. Или сейчас это официально продаётся?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
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- 14190
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 11:49
Цитата:
Они выполняют более грубую работу - в ППС, например.
Сабыр:
куда делись все сержанты??
куда делись все сержанты??
Они выполняют более грубую работу - в ППС, например.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22296
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 12:06
А у нас, ваще, сержантов - нету...
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 12:15
Цитата:
Сабыр:Для простого человека , например меня. Пофиг кто он, хоть сержант или Леха . Я когда с ними разговариваю не смотрю на погоны . Он для меня официальное лицо, представитель МВД РК . Это они там пусть между собой честь отдают друг перед другом.
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