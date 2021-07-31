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≡ Почему так обидели костанайских болельщиков?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42059
Почему так обидели костанайских болельщиков?
Отправлено: 31.07.21 - 10:44
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Наш \"Тобол\" в следующем раунде Лиги конференций встречается с словацкой командой \"Жилина\". Домашняя игра пройдет 5 августа, уже на следующей неделе. Но она пройдет не в Костанае, а в...Нур-Султане? За что такая честь столице?!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2472
Re: Почему так обидели костанайских болельщиков?
Отправлено: 31.07.21 - 10:44
#1
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По-моему, это связано с требованиями УЕФА к стадионам, начиная с 3 раунда еврокубков. Стадион должен быть вместимостью не менее 30 тыс человек. ИМХО.
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Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18
Re: Почему так обидели костанайских болельщиков?
Отправлено: 31.07.21 - 10:54
#2
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Цитата:
не менее 30 тыс человек.
только сейчас все равно ограничения, в столице вообще на мачт возможно не пустят зрителей.
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