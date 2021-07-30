Отправлено: - 21:21

Серый волк:

Очень тухленько, тупенько и на три тыина даже не тяняте. Пока представители тухлятины из акунаматата

[Исправлено: alex_60, 30.07.2021 - 21:22]

Цитата:и вам не болеть.Серик.Благодаря лично Серику 113 автобус будет ходить. правда на каком языке Серик разговаривает, я так и не понял.не на русском точно.