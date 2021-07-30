Re: Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться...

Отправлено: - 07:39

Нужно что бы и в выходные дни можно было принять вакцину в мед.учреждениях, тем более что ТРЦ , согласно их же решению не будут работать в выходные дни, так как область в красной и даже ТЁМНО-красной зоне.