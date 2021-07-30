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113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
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