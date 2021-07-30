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≡ 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42057
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 30.07.21 - 21:36
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Главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ в телефонном разговоре сообщил "НГ", что маршрут № 113 продолжит ходить по прежнему графику. Также в отделе ЖКХ предоставили информацию об автобусах которые будут ходить в выходные дни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10403
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 30.07.21 - 21:36
#1
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Мне всегда нравилось в круге стать. Прикольно было, Но серому волку врятли это понять. Он то сразу в Дубне на новые автобусах гонял)))
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1171
113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
Отправлено: 30.07.21 - 21:56
#2
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Цитата:
Vit:
Он то сразу в Дубне на новые автобусах гонял)))

Бери выше, он сразу на коллайдере гонял ;-) в Церну, без пересадок.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11593
Re: 113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная...
Отправлено: 30.07.21 - 23:07
#3
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Цитата:
olegggon:
Бери выше, он сразу на коллайдере гонял ;-) в Церну, без пересадок.

Вы прям ясновидящий!
:lol: :lol:
Вот вам в благодарность фото с Ялты, в том направлении идет ваш 113 автобус, только малость недоезжает. :-)
Знакомая прислала


Масок нет ни у кого и нигде.

Пляж Массандра полный
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