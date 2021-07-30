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≡ 113 дачный автобус с 1 августа ходить не будет.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42057
113 дачный автобус с 1 августа ходить не будет.
Отправлено: 30.07.21 - 09:50
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Сегодня в автобусе N 113 вывесили объявление что с 1 августа маршрут отменён. И это в разгар дачного сезона когда идет сбор урожая. Причина не указана. И возмущает даже не то что маршрут отменён а то что как всегда власти молчат.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11593
113 дачный автобус с 1 августа ходить не будет.
Отправлено: 30.07.21 - 18:47
#45
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Тухленько, гражданин номерковый.
Очень тухленько, тупенько и на три тыина даже не тяняте. :lol: :lol:

Пока представители тухлятины из акунаматата думают что ещё нагадить,
Прямо свежая новость из Актюбинска про автобусы.
Они там прямо как НГ читают и соответствующие оперативно новости выкладывают. :lol: :lol:


[Исправлено: Серый волк, 30.07.2021 - 15:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12597
113 дачный автобус с 1 августа ходить не будет.
Отправлено: 30.07.21 - 21:21
#46
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Цитата:
Серый волк:
Очень тухленько, тупенько и на три тыина даже не тяняте. Пока представители тухлятины из акунаматата


и вам не болеть.Серик.
Благодаря лично Серику 113 автобус будет ходить. правда на каком языке Серик разговаривает, я так и не понял.
не на русском точно.

[Исправлено: alex_60, 30.07.2021 - 21:22]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11593
113 дачный автобус с 1 августа ходить не будет.
Отправлено: 30.07.21 - 23:40
#47
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Цитата:
alex_60:
правда на каком языке Серик разговаривает, я так и не понял. не на русском точно.

Ничего страшного.
Словарный запас бывших полицаев обычно очень скуден и не превышает 2-3 сотен слов, часть из которых составляеют Сапог, погон, кокарда, лампас, насяльник. Предъявите ваши документы... :-)

Будьте ближе к людям, общайтесь больше. Может быть не всё потеряно и получится социализироваться в обществе несмотря на трудное прошлое. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 30.07.2021 - 20:54]
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