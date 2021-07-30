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≡ Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться будут работать в выходные в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42057
Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться будут работать в выходные в Костанае
Отправлено: 30.07.21 - 12:55
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- На сегодня в реанимации находятся 65 человек, из них 24 - в тяжелом состоянии, - пояснила Анжела Бексултанова. - Из 300 карантинных коек 67 занято пациентами, которые ожидают результаты ПЦР-теста.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12597
Re: Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться...
Отправлено: 30.07.21 - 12:55
#1
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//Позавчера было 213 заболевших, вчера 224, сегодня - 231, -//

при этом 99,95 процентова них невакцированные.
Цой сказал.
0,05 процента- те у кого после первой дозы еще
не успел выработаться иммунитет.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
933
Re: Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться...
Отправлено: 30.07.21 - 20:45
#2
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Промежуток между получением первого и второго компонентов вакцин "Коронавак" и "Хаят" составляет 2-3 недели./quote]
Но об этом сотрудники поликлиники не знают :oops: . Узнавал, все как вкопанные говорили через 21 день, хотя кололся вакциной Хаят.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
679
Re: Два передвижных медкомплекса для желающих вакцинироваться...
Отправлено: 30.07.21 - 21:14
#3
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Цитата:
вакцинироваться вторым компонентом вакцины Спутник-V можно на 21-й, 45-й и 90-й день. Источник:

строго эти дни. [рукалицо]
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