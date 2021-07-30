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≡ В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе от вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42055
В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе от вакцинации
Отправлено: 30.07.21 - 15:43
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Пользователи Казнета распространяют видео выступления казахстанского врача Айны Бакеевой. По словам врача, вакцинация против COVID-19 - это "фашизм в чистом виде". В Министерстве здравоохранения опровергли высказывания активистки.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
186
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 15:43
#1
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Бакиева просто хайпожорит и всего то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12595
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 16:00
#2
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надеюсь она уже не врач.
один путь ,в блохеры.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1459
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 17:20
#3
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Цитата:
надеюсь она уже не врач.


Вы ее диплома лишили? Айна говорит правильные вещи. Она не против вакцинации, она за адекватный подход к процессу.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
73
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 17:32
#4
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"Уважаемый минздрав" а почему я должен верит вам? Вы минздрав лицо заинтересованное и зависящае от от воз, о она нет! Что вам воз априкажет то вы будете людям втюхивать!
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
73
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 17:43
#5
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"Все вакцины против КВИ, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев КВИ, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения." ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТИХ СЛОВ? ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ЧТО Я ИНОПЛАНЕТЯНИН И Я ДОБРЫЙ.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
198
В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе от вакцинации
Отправлено: 30.07.21 - 19:09
#6
Комментарий проходит проверку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4768
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 19:14
#7
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Просто удивительно, такая тема жизни и смерти населения, она тут вставляет палки в колеса. Её судить надо за это.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
678
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 19:29
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Её судить надо за это.

Не судите, да не судимы будете. (с)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12595
В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе от вакцинации
Отправлено: 30.07.21 - 19:34
#9
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антиваксеры негодуют.
но им страшно за свою жизнь.
уверен. с этим они ложаться спать, с этим встают.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
186
Re: В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе...
Отправлено: 30.07.21 - 19:37
#10
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Цитата:
Змея Подколодная:
Вы ее диплома лишили?

А что там у неё в дипломе написано? Что-то касающееся того, что она специалист в области эпидемиологии, вакцинологии, вирусологии? Или она может имеет какое-то отношение к реаниматологии, опасным инфекциям? Вроде как она терапевт, вот и пусть занимается своей специализацией. А то каждый суслик - агроном. Без неё достаточно квалифицированных специалистов в соответствующих областях.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12595
В Минздраве прокомментировали высказывания врача об отказе от вакцинации
Отправлено: 30.07.21 - 19:43
#11
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Цитата:
Mr_negotive:
А то каждый суслик - агроном


как точно и к месту.
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