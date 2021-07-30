Отправлено: - 09:50

Сегодня в автобусе N 113 вывесили объявление что с 1 августа маршрут отменён. И это в разгар дачного сезона когда идет сбор урожая. Причина не указана. И возмущает даже не то что маршрут отменён а то что как всегда власти молчат.