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≡ Лига конференций УЕФА: разгром по-костанайски заказывали?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42053
Лига конференций УЕФА: разгром по-костанайски заказывали?
Отправлено: 30.07.21 - 14:49
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Костанайский клуб попал в сложную ситуацию после первого матча, уступив в Сплите на стадионе «Полюд» хозяевам с разницей в два мяча. И теперь для выхода в следующий раунд необходимо было либо разгромить «Хайдук» на своем поле, либо довести дело до серии пенальти и постараться быть в ней точнее.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
376
Re: Лига конференций УЕФА: разгром по-костанайски заказывали?
Отправлено: 30.07.21 - 14:49
#1
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Цитата:
а российский рефери Владимир Москалев без колебаний указал на «точку».

Источник:


Вот так запросто нож в спину!Видимо выслуживаются перед западом!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12576
Лига конференций УЕФА: разгром по-костанайски заказывали?
Отправлено: 30.07.21 - 15:01
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот так запросто нож в спину!Видимо выслуживаются перед западом!


сразу видно,что ПБ секет в футболе.
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