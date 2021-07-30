Отправлено: - 14:49

Костанайский клуб попал в сложную ситуацию после первого матча, уступив в Сплите на стадионе «Полюд» хозяевам с разницей в два мяча. И теперь для выхода в следующий раунд необходимо было либо разгромить «Хайдук» на своем поле, либо довести дело до серии пенальти и постараться быть в ней точнее.