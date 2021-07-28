Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами

Отправлено: - 17:19

21 июля ехала на автобусе № 10 с остановки Центральный рынок примерно около 13,00 ч. На остановке Дворец пионеров два пенсионера хотели выйти , но платеж через карточку Казпочта не прошел. Пенсионеры начали водителю объяснять что проблемы с карточками и деньги у них на карточки есть и они едут на Казпочту разбираться . А в тот день проблема действительно была слышала в другом автобусе. Один из пенсионеров даже поклялся на что водитель ему сказал: Хоть пяткой перекрестись мне все равно платите 150 тенге. Безобразно с людьми разговаривал. пришлось им заплатить по 150 т только тогда дверь открыл. У одного пенсионера не было наличных за него девушка заплатила. Тогда еще подумала а вдруг в другом автобусе водитель так с его родителями разговаривает. Хотела ему сказать , но не захотелось с таким Хамом в дискуссию вступать.