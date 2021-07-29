Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...

Отправлено: - 23:37

99% в Россию. В приграничные области переезжают. В Челябинской области водитель Белаза 470 тысяч тенге, у нас 180 тысяч. Ясень пень все едут туда. Казахов и узбеков кстати не мало. Тоже самое с Уральска едут в Самару. С Павлодара в Омск. Так и забирают мегаполисы наших работников.