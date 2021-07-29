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≡ Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42043
Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 29.07.21 - 22:16
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- Судом было сделано все, чтобы проверить доводы Сергея Зинченко о том, что эти извещения были направлены не с его телефона, - пояснил судья Владимир Долгих. - Положительного результата для него не получено.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11412
Re: Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в...
Отправлено: 29.07.21 - 22:16
#1
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Цитата:
Конституцию РК, которые гарантируют свободу мирных собраний.

Постановление санврача получается выше Конституции?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8840
Re: Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в...
Отправлено: 29.07.21 - 23:13
#2
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Ну ниче
По российской теме уже пошли
Чето тут все облизывают рашку
А как до дела доходит сразу про права вспоминают
Там за стаканчик брошеный в полицейского за репостик за коментик судят))
И ничего,проглотили
Кичатся что они тоталитарное государство
А Казахстан все клеймили диктатурой а диктатуры как таковой небыло))
Пора закручивать по полной
Чтоб не так обидно было))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8840
Re: Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в...
Отправлено: 29.07.21 - 23:14
#3
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Цитата:
maxsaf:
Постановление санврача получается выше Конституции?

Одно другому не протеворечит
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14188
Re: Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в...
Отправлено: 30.07.21 - 00:05
#4
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Цитата:
maxsaf:
Постановление санврача получается выше Конституции?

Конституция - основа для создания других законов, а не для "ежедневного пользования". А Зинченко мутный какой-то. Было ведь видео где он призывает на митинг против вакцинации? А учитывая дату митинга, запрет на собрания - никак казахстанский навальный нарисовался. Ну вот что даст митинг за мрт? Сразу найдут деньги и купят на следующий день? И какой у него интерес - у него ребёнку мрт нужно делать срочно? Так это нужно писать, писать и писать в различные инстанции, собрав много подписей,а не митинговать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11412
Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 30.07.21 - 00:23
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Конституция - основа для создания других законов, а не для "ежедневного пользования"

Это понятно, но при этом другие законы не должны ей противоречить. А в свете прошедших выборов ссылаться на пандемию как минимум странно.

[Исправлено: maxsaf, 30.07.2021 - 00:26]
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