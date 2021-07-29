Отправлено: - 00:05

maxsaf:

Постановление санврача получается выше Конституции?

Цитата:Конституция - основа для создания других законов, а не для "ежедневного пользования". А Зинченко мутный какой-то. Было ведь видео где он призывает на митинг против вакцинации? А учитывая дату митинга, запрет на собрания - никак казахстанский навальный нарисовался. Ну вот что даст митинг за мрт? Сразу найдут деньги и купят на следующий день? И какой у него интерес - у него ребёнку мрт нужно делать срочно? Так это нужно писать, писать и писать в различные инстанции, собрав много подписей,а не митинговать.