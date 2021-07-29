Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  "Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в третий раунд Лиги конференций. Мокин отбил пенальти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42043
"Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в третий раунд Лиги конференций. Мокин отбил пенальти
Отправлено: 29.07.21 - 23:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало второго тайма обернулось кошмаром для гостей, которые за 11 минут пропустили три гола. Сначала на 56-й минуте Душан Йованчич вывел "Тобол" вперед, мощно пробив из-за пределов штрафной. Затем новичок костанайцев Игорь Сергеев оформил дубль
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2466
Re: "Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в...
Отправлено: 29.07.21 - 23:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ответная встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.


Боже, когда уже спортивные новости будут без ошибок???

Всех с победой!!!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
434
Re: "Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в...
Отправлено: 29.07.21 - 23:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев"
Статья наспех, "на коленке" написанная. Автор торопится на радостях))))

Тобол смог)!)!)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3438
Re: "Тобол" забил три гола за 11 минут и вышел в...
Отправлено: 29.07.21 - 23:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем вообще такие новости ? Кому надо и сами посмотрят , я вот на /Новости спорта, Спортивная аналитика, Видеоnews.sportbox.ru * узнаю результаты .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS