Отправлено: - 22:58

maxsaf:

Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету

maxsaf:

Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским,

maxsaf:

У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.

Змея Подколодная:

Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО

Гога:

Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??

maxsaf:

Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.

Цитата:Как же как же?.А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))Цитата:Ну там же где люди которые изучают профильный Предмет и ещё языки разные знают)) а человек выучил информатику и. МигрировалДумает чего-то добился))Цитата:Чтобы былВ Турцию приедет и все поймутИ ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))Цитата:Не хочет на сто в КЗ пойдет в Макдональдс в России)))Прям шило на мыло))Цитата:Да у меня друг детектор школы в АстанеИ говорит ниче такого не наблюдает) устраивает ?Цитата:Да мог не учитьОстался бы на 2кахТолько кому назло уши морозил то?