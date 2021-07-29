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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:31
Цитата:
Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало ))
abaika95:
А им там гадости пишут?))
А им там гадости пишут?))
Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:34
Цитата:
Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят
abaika95:
Ниче и таких научат))
Ниче и таких научат))
Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:52
Цитата:
Цитата:
Главное чтобы Bi Group строило дороги не так как на
мосту через Иртыш с более чем семью десятками дефектов
[Исправлено: Нурбанчик, 29.07.2021 - 22:54]
Kairat stayer:
В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.
В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.
Цитата:
гражданин СССР:
На Мауленова не вы зависли на три месяца?
На Мауленова не вы зависли на три месяца?
Главное чтобы Bi Group строило дороги не так как на
[Исправлено: Нурбанчик, 29.07.2021 - 22:54]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:58
Цитата:
Как же как же?.
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))
Цитата:
Ну там же где люди которые изучают профильный Предмет и ещё языки разные знают)) а человек выучил информатику и. Мигрировал
Думает чего-то добился))
Цитата:
Чтобы был
В Турцию приедет и все поймут
И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))
Цитата:
Не хочет на сто в КЗ пойдет в Макдональдс в России)))
Прям шило на мыло))Цитата:
Да у меня друг детектор школы в Астане
И говорит ниче такого не наблюдает) устраивает ?Цитата:
Да мог не учить
Остался бы на 2ках
Только кому назло уши морозил то?
maxsaf:
Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету
Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету
Как же как же?.
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))
Цитата:
maxsaf:
Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским,
Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским,
Ну там же где люди которые изучают профильный Предмет и ещё языки разные знают)) а человек выучил информатику и. Мигрировал
Думает чего-то добился))
Цитата:
maxsaf:
У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.
У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.
Чтобы был
В Турцию приедет и все поймут
И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))
Цитата:
Змея Подколодная:
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО
Не хочет на сто в КЗ пойдет в Макдональдс в России)))
Прям шило на мыло))Цитата:
Гога:
Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??
Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??
Да у меня друг детектор школы в Астане
И говорит ниче такого не наблюдает) устраивает ?Цитата:
maxsaf:
Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.
Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.
Да мог не учить
Остался бы на 2ках
Только кому назло уши морозил то?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:00
Цитата:
Дычко старый
Старым нельзя писать грубости)Цитата:
Пусть валят
Переживём))Цитата:
Тут недавно в Забайкалье газель утонула
И мост утопила
Соединяющий целый поселок с большой землёй
Бывает
Какая разница уже ?
Мостом больше мостом меньше)
maxsaf:
Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало
Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало
Дычко старый
Старым нельзя писать грубости)Цитата:
maxsaf:
Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят
Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят
Пусть валят
Переживём))Цитата:
Нурбанчик:
Главное чтобы Bi Group
Главное чтобы Bi Group
Тут недавно в Забайкалье газель утонула
И мост утопила
Соединяющий целый поселок с большой землёй
Бывает
Какая разница уже ?
Мостом больше мостом меньше)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:07
С другом общался
Из чб
Русак конкретный
Переехал 3 года назад в РФ
Говорит ну не такие они
Ну не может он с русскими россиянами
Чето не вяжется
Какие-то больно пи***льные и за слова не отвечающие
Бабки бабки бабки только на уме
Наши по проще
По дружнее
Не все,но многие
Кто-то уже перенял местный менталитет
И уже не отличишь
А где-то даже хуже
Чтобы сойти за своих надо глубже нырнуть в овно
В итоге и не туда и не сюда
Вполне уже можно описать соц-культур-этно ситуацию
Когда появились общины казахские русские
Как русские армяне,евреи,немцы
Как британские австралийцы,юарцы
Как французские алжирцы
Или испанские аргентинцы
Разные люди уже
Из чб
Русак конкретный
Переехал 3 года назад в РФ
Говорит ну не такие они
Ну не может он с русскими россиянами
Чето не вяжется
Какие-то больно пи***льные и за слова не отвечающие
Бабки бабки бабки только на уме
Наши по проще
По дружнее
Не все,но многие
Кто-то уже перенял местный менталитет
И уже не отличишь
А где-то даже хуже
Чтобы сойти за своих надо глубже нырнуть в овно
В итоге и не туда и не сюда
Вполне уже можно описать соц-культур-этно ситуацию
Когда появились общины казахские русские
Как русские армяне,евреи,немцы
Как британские австралийцы,юарцы
Как французские алжирцы
Или испанские аргентинцы
Разные люди уже
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:14
Я так понимаю, после этого видео надо не Путина бояться, а Байдена
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:37
Цитата:
________Ну , если целый *детектор* и похож на тебя, то да , устраивает
abaika95:
Да у меня друг детектор школы в Астане
Да у меня друг детектор школы в Астане
________Ну , если целый *детектор* и похож на тебя, то да , устраивает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:39
Цитата:
Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил
Цитата:
А много ли надо для счастья?)
Цитата:
Там по английски разучились или по русски?)
Цитата:
И как при этом на грант поступить?
Цитата:
Время покажет
abaika95:
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))
Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил
Цитата:
abaika95:
а человек выучил информатику и. Мигрировал Думает чего-то добился))
а человек выучил информатику и. Мигрировал Думает чего-то добился))
А много ли надо для счастья?)
Цитата:
abaika95:
В Турцию приедет и все поймут И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))
В Турцию приедет и все поймут И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))
Там по английски разучились или по русски?)
Цитата:
abaika95:
Да мог не учить Остался бы на 2ках
Да мог не учить Остался бы на 2ках
И как при этом на грант поступить?
Цитата:
abaika95:
Пусть валят Переживём))
Пусть валят Переживём))
Время покажет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:41
Тобол Кустанай Казахстан (4 : 1) 29.07.2021 Хайдук Сплит Хорватия
____ Все - таки в доп.время выиграли !!!
____ Все - таки в доп.время выиграли !!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:43
Цитата:
Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал
[Исправлено: maxsaf, 30.07.2021 - 00:03]
abaika95:
Ну не может он с русскими россиянами Чето не вяжется
Ну не может он с русскими россиянами Чето не вяжется
Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал
[Исправлено: maxsaf, 30.07.2021 - 00:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:49
Цитата:
_________ А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*
abaika95:
Ну не может он с русскими россиянами
Ну не может он с русскими россиянами
_________ А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*
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