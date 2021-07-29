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≡ 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42043
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
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За пять месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9 862 человека. Приехали в страну 3 662 человека. Журналисты Aibat_kz спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и по чему больше всего скучают
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
201
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 23:37
#30
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99% в Россию. В приграничные области переезжают. В Челябинской области водитель Белаза 470 тысяч тенге, у нас 180 тысяч. Ясень пень все едут туда. Казахов и узбеков кстати не мало. Тоже самое с Уральска едут в Самару. С Павлодара в Омск. Так и забирают мегаполисы наших работников.
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