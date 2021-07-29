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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 307 из 307«1...305306307
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:31
#4591
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Цитата:
abaika95:
А им там гадости пишут?))

Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:34
#4592
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Цитата:
abaika95:
Ниче и таких научат))

Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:52
#4593
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Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.


Цитата:
гражданин СССР:
На Мауленова не вы зависли на три месяца?


Главное чтобы Bi Group строило дороги не так как на мосту через Иртыш с более чем семью десятками дефектов :oops:

[Исправлено: Нурбанчик, 29.07.2021 - 22:54]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:58
#4594
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Цитата:
maxsaf:
Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету

Как же как же?.
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))
Цитата:
maxsaf:
Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским,

Ну там же где люди которые изучают профильный Предмет и ещё языки разные знают)) а человек выучил информатику и. Мигрировал
Думает чего-то добился))
Цитата:
maxsaf:
У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.

Чтобы был
В Турцию приедет и все поймут
И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))
Цитата:
Змея Подколодная:
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО

Не хочет на сто в КЗ пойдет в Макдональдс в России)))
Прям шило на мыло))Цитата:
Гога:
Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??

Да у меня друг детектор школы в Астане
И говорит ниче такого не наблюдает) устраивает ?Цитата:
maxsaf:
Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.

Да мог не учить
Остался бы на 2ках
Только кому назло уши морозил то?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:00
#4595
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Цитата:
maxsaf:
Надо Дычко спросить, думаю что пишут, и не мало

Дычко старый
Старым нельзя писать грубости)Цитата:
maxsaf:
Или помогут вещи собрать. Самые тормозные - без вещей свалят

Пусть валят
Переживём))Цитата:
Нурбанчик:
Главное чтобы Bi Group

Тут недавно в Забайкалье газель утонула
И мост утопила
Соединяющий целый поселок с большой землёй
Бывает
Какая разница уже ?
Мостом больше мостом меньше)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:07
#4596
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С другом общался
Из чб
Русак конкретный
Переехал 3 года назад в РФ
Говорит ну не такие они
Ну не может он с русскими россиянами
Чето не вяжется
Какие-то больно пи***льные и за слова не отвечающие
Бабки бабки бабки только на уме
Наши по проще
По дружнее
Не все,но многие
Кто-то уже перенял местный менталитет
И уже не отличишь
А где-то даже хуже
Чтобы сойти за своих надо глубже нырнуть в овно
В итоге и не туда и не сюда
Вполне уже можно описать соц-культур-этно ситуацию
Когда появились общины казахские русские
Как русские армяне,евреи,немцы
Как британские австралийцы,юарцы
Как французские алжирцы
Или испанские аргентинцы
Разные люди уже
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:14
#4597
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Я так понимаю, после этого видео надо не Путина бояться, а Байдена :-)


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:37
#4598
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Цитата:
abaika95:
Да у меня друг детектор школы в Астане

________Ну , если целый *детектор* и похож на тебя, то да , устраивает :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:39
#4599
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Цитата:
abaika95:
А Рау??)) Или он только себя тащит?)) И росдвиеников своих как и Кулагин ?))

Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил ;-)

Цитата:
abaika95:
а человек выучил информатику и. Мигрировал Думает чего-то добился))

А много ли надо для счастья?)

Цитата:
abaika95:
В Турцию приедет и все поймут И ненадо унижаться и на пальцах что-то показывать))

Там по английски разучились или по русски?)

Цитата:
abaika95:
Да мог не учить Остался бы на 2ках

И как при этом на грант поступить?

Цитата:
abaika95:
Пусть валят Переживём))

Время покажет ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:41
#4600
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Тобол Кустанай Казахстан (4 : 1) 29.07.2021 Хайдук Сплит Хорватия
____ Все - таки в доп.время выиграли !!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:43
#4601
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Цитата:
abaika95:
Ну не может он с русскими россиянами Чето не вяжется

Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.07.2021 - 00:03]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3438
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 23:49
#4602
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Цитата:
abaika95:
Ну не может он с русскими россиянами

_________ А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*
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