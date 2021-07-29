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≡ Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42042
Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 29.07.21 - 22:16
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- Судом было сделано все, чтобы проверить доводы Сергея Зинченко о том, что эти извещения были направлены не с его телефона, - пояснил судья Владимир Долгих. - Положительного результата для него не получено.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Re: Жалобу по делу о призывах к митингам рассмотрел суд в...
Отправлено: 29.07.21 - 22:16
#1
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Цитата:
Конституцию РК, которые гарантируют свободу мирных собраний.

Постановление санврача получается выше Конституции?
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