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≡ "Бесплатно, если нужно - анонимно" - Молодежный центр здоровья открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42042
"Бесплатно, если нужно - анонимно" - Молодежный центр здоровья открыли в Костанае
Отправлено: 29.07.21 - 22:10
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Такие центры, куда могут прийти пациенты в возрасте от 10-ти до 29 лет, работают в Казахстане с 2011 года. В этом году по инициативе железнодорожной больницы Молодежный центр здоровья открыли по адресу пр. Абая, 143.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Re: "Бесплатно, если нужно - анонимно" - Молодежный...
Отправлено: 29.07.21 - 22:10
#1
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Цитата:
в некоторых случаях - анонимные.

После публикации фамилий "красных" - всего можно ожидать) Кто опаснее, больной Ковидом или СПИДом?
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