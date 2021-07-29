Отправлено: - 22:10

Такие центры, куда могут прийти пациенты в возрасте от 10-ти до 29 лет, работают в Казахстане с 2011 года. В этом году по инициативе железнодорожной больницы Молодежный центр здоровья открыли по адресу пр. Абая, 143.