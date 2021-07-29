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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:14
Цитата:
____ Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников
abaika95:
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком
____ Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:15
Цитата:
Я вообще не понимаю кому вы отвечаете?)
Где правила цитирования?)
Таноми фас!!!
Цитата:
А им там гадости пишут?))
Цитата:
Занавес
Потомучто не умеет писать
Ниче и таких научат))
Змея Подколодная:
Я вообще не понимаю кому вы отвечаете?)
Где правила цитирования?)
Таноми фас!!!
Цитата:
maxsaf:
Вот их бы и отправили на олимпиаду
Вот их бы и отправили на олимпиаду
А им там гадости пишут?))
Цитата:
maxsaf:
Девчонка на одном видео хотела что-то на бумажке написать покупателю, потом передумала. Занавес
Девчонка на одном видео хотела что-то на бумажке написать покупателю, потом передумала. Занавес
Занавес
Потомучто не умеет писать
Ниче и таких научат))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:15
Цитата:
Если считать от развала союза - то щас самое время поднажать))
Змея Подколодная:
Лет тридцать, а то и больше, слышно одно и тоже.
Лет тридцать, а то и больше, слышно одно и тоже.
Если считать от развала союза - то щас самое время поднажать))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:16
Цитата:
Читай внимательно
Я спросил с чего ты это взял?))
Гога:
Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников
Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников
Читай внимательно
Я спросил с чего ты это взял?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:17
Цитата:
В итоге они не уделяют не тем ни тем
И идут в сто))
Занавес
maxsaf:
И потому что есть и другие предметы поважнее, которым действительно стоит уделить особое внимание.
И потому что есть и другие предметы поважнее, которым действительно стоит уделить особое внимание.
В итоге они не уделяют не тем ни тем
И идут в сто))
Занавес
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
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- 22282
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:32
Не понял. Что с абаем?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:36
Цитата:
США против грубости
Хотя грубили друг другу одинаково)))
drakon:
Не понял. Что с абаем?...
Не понял. Что с абаем?...
США против грубости
Хотя грубили друг другу одинаково)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:36
Цитата:
___ Да наверное снова где-то накосячил . Жаль
drakon:
Что с абаем?.
Что с абаем?.
___ Да наверное снова где-то накосячил . Жаль
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:44
Цитата:
Не торопите, с пониманием, пожалуйста. Люди не знают куда нажать надо)))
то щас самое время поднажать)
Не торопите, с пониманием, пожалуйста. Люди не знают куда нажать надо)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:51
Цитата:
Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету )))
abaika95:
В итоге они не уделяют не тем ни тем И идут в сто))
В итоге они не уделяют не тем ни тем И идут в сто))
Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету )))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:56
Цитата:
Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским, но без информатики? Возможно, на СТО в КЗ, довольного Куата обслуживал бы
[Исправлено: maxsaf, 29.07.2021 - 21:57]
abaika95:
В итоге они не уделяют не тем ни тем
В итоге они не уделяют не тем ни тем
Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским, но без информатики? Возможно, на СТО в КЗ, довольного Куата обслуживал бы
[Исправлено: maxsaf, 29.07.2021 - 21:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:59
Цитата:
У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.
abaika95:
У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:08
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО. И именно поэтому был взят грант в одном из Российских ВУЗов. Учили бы казахский- не поступили бы на бюджет в России. Такие дела, Абайка)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:10
Цитата:
___ Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??
abaika95:
Я спросил с чего ты это взял?
Я спросил с чего ты это взял?
___ Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:18
Цитата:
У ребенка был выбор? Казахский учат по желанию в КЗ сейчас? Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.
Змея Подколодная:
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО
У ребенка был выбор? Казахский учат по желанию в КЗ сейчас? Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.
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