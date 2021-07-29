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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 306 из 307«1...304305306307»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:14
#4576
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Цитата:
abaika95:
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком

____ Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:15
#4577
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Цитата:
Змея Подколодная:

Я вообще не понимаю кому вы отвечаете?)
Где правила цитирования?)
Таноми фас!!!
Цитата:
maxsaf:
Вот их бы и отправили на олимпиаду

А им там гадости пишут?))
Цитата:
maxsaf:
Девчонка на одном видео хотела что-то на бумажке написать покупателю, потом передумала. Занавес

Занавес
Потомучто не умеет писать
Ниче и таких научат))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:15
#4578
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Цитата:
Змея Подколодная:
Лет тридцать, а то и больше, слышно одно и тоже.

Если считать от развала союза - то щас самое время поднажать))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:16
#4579
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Цитата:
Гога:
Читай внимательно -- я писал не про простых , а про детей ЧИНовников

Читай внимательно
Я спросил с чего ты это взял?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:17
#4580
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Цитата:
maxsaf:
И потому что есть и другие предметы поважнее, которым действительно стоит уделить особое внимание.

В итоге они не уделяют не тем ни тем
И идут в сто))
Занавес
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22282
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:32
#4581
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Не понял. Что с абаем?... 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8835
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:36
#4582
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Цитата:
drakon:
Не понял. Что с абаем?...

США против грубости
Хотя грубили друг другу одинаково)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:36
#4583
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Цитата:
drakon:
Что с абаем?.

___ Да наверное снова где-то накосячил . Жаль :-x
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:44
#4584
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Цитата:
то щас самое время поднажать)


Не торопите, с пониманием, пожалуйста. Люди не знают куда нажать надо)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:51
#4585
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Цитата:
abaika95:
В итоге они не уделяют не тем ни тем И идут в сто))

Ну а что остается тем, кому не дано, а Саке-Маке связей у них нету )))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:56
#4586
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Цитата:
abaika95:
В итоге они не уделяют не тем ни тем

Это кстати спорный вопрос. Я вот например на информатику поднажал, на физику. Теперь наслаждаюсь результатом. А где бы я сейчас был с казахским, но без информатики? Возможно, на СТО в КЗ, довольного Куата обслуживал бы :lol:

[Исправлено: maxsaf, 29.07.2021 - 21:57]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 21:59
#4587
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Цитата:
abaika95:

У Кайреке доча будет на Боинге летать, наврятли между Кустанаем и Чимкентом. Надо бы у нее узнать, зачем ей казахский.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:08
#4588
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Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО. И именно поэтому был взят грант в одном из Российских ВУЗов. Учили бы казахский- не поступили бы на бюджет в России. Такие дела, Абайка)))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:10
#4589
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Цитата:
abaika95:
Я спросил с чего ты это взял?

___ Есть знакомые директора школ в Кустанае и Астане . Устраивает ?? :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11405
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 22:18
#4590
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Цитата:
Змея Подколодная:
Мой ребенок не учил казахский язык именно потому, что не хочет на СТО

У ребенка был выбор? Казахский учат по желанию в КЗ сейчас? Я не учил потому что не преподавали в школе. Но наврятли мне самому дали бы право выбирать.
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Страница 306 из 307«1...304305306307»
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