Отправлено: - 19:24

Vit:

Зачем нас то обманывать? Скучаешь же. По маме что живёт тут. По двору где вырос. Зачем?

Цитата:Я же обьясняю - развалили двор где я вырос, еще много лет назад, дома трактором сравняли с землей, пустырь там теперь. А с родителями почти каждый день общаюсь.