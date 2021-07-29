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10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 42040
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
За пять месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9 862 человека. Приехали в страну 3 662 человека. Журналисты Aibat_kz спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и по чему больше всего скучают
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10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 13:03
Цитата:
yudjin:Ну частично сабыр вроде прав. Ведь Белоруссия качается как и Украина. А Россия все-таки останется страной. И если она уже рухнет. То нам не че не останется как учить латиницу , или арабский А возможно и китайский. И детям нашим придется рис выращивать что б себя прокормить . Вернее надо будет работать за чашку риса
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 13:03
Цитата:
Вы даже не представляете, насколько это серьезная причина для некоторых.
Сабыр:
Что там им ловить,кроме отсутствия каз языка в школе?
Что там им ловить,кроме отсутствия каз языка в школе?
Вы даже не представляете, насколько это серьезная причина для некоторых.
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 13:06
Цитата:
Деревенских это наврятли как то касается. Есть места, где вообще по барабану, кто у власти.
Vit:
Ведь Белоруссия качается как и Украина.
Ведь Белоруссия качается как и Украина.
Деревенских это наврятли как то касается. Есть места, где вообще по барабану, кто у власти.
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 13:08
Цитата:
А в Польше че забыл, если истинный?
Я люблю мясо, как казах истинный.
А в Польше че забыл, если истинный?
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12556
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 13:24
Цитата:
на робота без души похоже.
maxsaf:
Последнее, по чему я скучал, был карась, пока тут разную рыбу не попробовал и не нашел точно такую же на вкус. Вот собственно и все
Последнее, по чему я скучал, был карась, пока тут разную рыбу не попробовал и не нашел точно такую же на вкус. Вот собственно и все
на робота без души похоже.
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 13:34
Цитата:
Все, что мне напоминало о детстве - развалили еще до иммиграции. Так что скучать уже особо не о чем было ))
alex_60:
на робота без души похоже.
на робота без души похоже.
Все, что мне напоминало о детстве - развалили еще до иммиграции. Так что скучать уже особо не о чем было ))
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 14:12
Цитата:
Зачем нас то обманывать? Скучаешь же. По маме что живёт тут. По двору где вырос. Зачем?
maxsaf:
Зачем нас то обманывать? Скучаешь же. По маме что живёт тут. По двору где вырос. Зачем?
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 19:24
Цитата:
Я же обьясняю - развалили двор где я вырос, еще много лет назад, дома трактором сравняли с землей, пустырь там теперь. А с родителями почти каждый день общаюсь.
Vit:
Зачем нас то обманывать? Скучаешь же. По маме что живёт тут. По двору где вырос. Зачем?
Зачем нас то обманывать? Скучаешь же. По маме что живёт тут. По двору где вырос. Зачем?
Я же обьясняю - развалили двор где я вырос, еще много лет назад, дома трактором сравняли с землей, пустырь там теперь. А с родителями почти каждый день общаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1451
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 20:34
А что переживать, оралманы едут же) ой, простите, кандасы) А от нас однозначно едут одни бездари)
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 20:38
Цитата:
А что не так? Голодранец у вас, а здесь подымется. Было бы желание. У вас с этим сложнее, местами невозможно.
Не сказать, что я учёный... Но себя в РФ нашел. И, сказать честно, неплохо нашел. Несколько одноклассников волею судеб рядом. Никто не пожалел потерянному в РК.
Хотя провел самые тяжёлые для РК времена на Родине. И, честно, тоже не понимал уезжающих. А сам собрался и уехал за 10 дней. В никуда. Не к родне. Удачно ))
Сабыр:
Единственное что не могу понять так это наших не учёных или голодранцев едущих в РФ
Единственное что не могу понять так это наших не учёных или голодранцев едущих в РФ
А что не так? Голодранец у вас, а здесь подымется. Было бы желание. У вас с этим сложнее, местами невозможно.
Не сказать, что я учёный... Но себя в РФ нашел. И, сказать честно, неплохо нашел. Несколько одноклассников волею судеб рядом. Никто не пожалел потерянному в РК.
Хотя провел самые тяжёлые для РК времена на Родине. И, честно, тоже не понимал уезжающих. А сам собрался и уехал за 10 дней. В никуда. Не к родне. Удачно ))
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 20:41
Цитата:
Да. У вас эти продукты уже совсем не те! Только разве на своих подворьях добывать. Но такое и в РФ есть. Бывал в глубинах Башкирии - вот рай гурманам: конина в любых видах, пальцы оближешь!
Vit:
действительно гурманы из России просят привезти конину, говядину, нашу, свинину все реже
действительно гурманы из России просят привезти конину, говядину, нашу, свинину все реже
Да. У вас эти продукты уже совсем не те! Только разве на своих подворьях добывать. Но такое и в РФ есть. Бывал в глубинах Башкирии - вот рай гурманам: конина в любых видах, пальцы оближешь!
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