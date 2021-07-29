Отправлено: - 19:59

Victor Yang:

Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.

Гога:

Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему

alex_60:

других нема. все таки это Кустанай

Vit:

Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. .

Vit:

Но огромная куча народа была против. Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.

Цитата:Ну все кирдык чеченским ресторанам в Казахстане)))Цитата:Незнаю где ты это услышал явно от какого-то поэтаНо многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком чтобы ребенок знал 3 языкаКазахский (турецкий,азербайджанский) дома,русский в школе и английский факультативА русские отдают детей в русские школы потомучто не нужен им казахский и русский тоже не особоПросто заморачиваться не хотятНу раз не нужен то Куат ими займётся потом) Цитата:Да один я такойЛечу тут людей онлайнДругие просто морды бьют сразу))Но не боисьМы же с тобой кнопочные да? До твоей не дойдет?Цитата:Секта не любит когда ей в лицо плюютЦитата:Не закроют)))Не хватит ручонок у "демократов"Пусть читают и утираются