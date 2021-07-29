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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 19:25
Цитата:
Kairat stayer: по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген.
Мама родная! Да с твоим уровнем интеллекта и образования в местной церковноприходской школе, максимум на что ты годишься - это в дворники. Теперь понятно, почему дороги в этой стране такие
Kairat stayer: по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген.
Мама родная! Да с твоим уровнем интеллекта и образования в местной церковноприходской школе, максимум на что ты годишься - это в дворники. Теперь понятно, почему дороги в этой стране такие
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 19:59
Цитата:
Ну все кирдык чеченским ресторанам в Казахстане)))
Цитата:
Незнаю где ты это услышал явно от какого-то поэта
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком чтобы ребенок знал 3 языка
Казахский (турецкий,азербайджанский) дома,русский в школе и английский факультатив
А русские отдают детей в русские школы потомучто не нужен им казахский и русский тоже не особо
Просто заморачиваться не хотят
Ну раз не нужен то Куат ими займётся потом) Цитата:
Да один я такой
Лечу тут людей онлайн
Другие просто морды бьют сразу))
Но не боись
Мы же с тобой кнопочные да? До твоей не дойдет?
Цитата:
Секта не любит когда ей в лицо плюют
Цитата:
Не закроют)))
Не хватит ручонок у "демократов"
Пусть читают и утираются
Victor Yang:
Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.
Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.
Ну все кирдык чеченским ресторанам в Казахстане)))
Цитата:
Гога:
Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему
Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему
Незнаю где ты это услышал явно от какого-то поэта
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком чтобы ребенок знал 3 языка
Казахский (турецкий,азербайджанский) дома,русский в школе и английский факультатив
А русские отдают детей в русские школы потомучто не нужен им казахский и русский тоже не особо
Просто заморачиваться не хотят
Ну раз не нужен то Куат ими займётся потом) Цитата:
alex_60:
других нема. все таки это Кустанай
других нема. все таки это Кустанай
Да один я такой
Лечу тут людей онлайн
Другие просто морды бьют сразу))
Но не боись
Мы же с тобой кнопочные да? До твоей не дойдет?
Цитата:
Vit:
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. .
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. .
Секта не любит когда ей в лицо плюют
Цитата:
Vit:
Но огромная куча народа была против. Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Но огромная куча народа была против. Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Не закроют)))
Не хватит ручонок у "демократов"
Пусть читают и утираются
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 20:03
Цитата:
Норм
Но почитав что ты тут пишешь волосы дыбом встают
Нельзя тебе лекции читать людям
Вредительство это при Сталине называлось
Сталина эх бы Сталина вернуть да?))
Гога: Что их дети уедут учиться туда , где нужен русский языкНеужто в Англии нужен русский язык?)))Цитата:
таноми52:Ладно не обижайся Ты же понимаешь что я знаю что ты не учительница) На лекциях у тебя был
Норм
Но почитав что ты тут пишешь волосы дыбом встают
Нельзя тебе лекции читать людям
Вредительство это при Сталине называлось
Сталина эх бы Сталина вернуть да?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 20:14
Цитата:
Пушкин выступал
И партия славянофилов(ну типо наших нацпатов)
Которые ратовали за то чтобы русский дворянин(по роду не русский а в основном татарин,шотландец,Голландец,немец) мог понять своего русского раба
В итоге получилось что Пушкин создал русский поэтический язык
До него кончено были и державины и Жуковские но у них всё-таки на Европу была ориентация
Пушкин первый начал писать про посконное исконное
Про Пугачева даже тему поднял что тогда было табу
До смешного де дошло
Ведь царь по роду немец
Жена голландка или дотчанка
Высший класс всё на французском разговаривает
А 99% населения русские крестьяне
Которые не поймут а что вообще происходит? Почему мы из ещё не свергли?
В итоге после наполеоновских воин (когда как выяснилось крестьяне под шумок резали дворян и бар,а какая разница? Что те французы что эти)
Резко меняется госидеология
И вместо подобострастия перед Европой началось внедрение скреп
Русскость поперла во всей красе
И все возрожденные архитектурные, культурные,художественные памятники русской культуры все оттудава))
Когда царь немец срочно начал из себя русского корчить
А дворяне срочно начали родину любить
Про русское поле петь)))
maxsaf:
Интересно, давным давно, когда французский был популярен в России, против него тоже кто-то выступал?
Интересно, давным давно, когда французский был популярен в России, против него тоже кто-то выступал?
Пушкин выступал
И партия славянофилов(ну типо наших нацпатов)
Которые ратовали за то чтобы русский дворянин(по роду не русский а в основном татарин,шотландец,Голландец,немец) мог понять своего русского раба
В итоге получилось что Пушкин создал русский поэтический язык
До него кончено были и державины и Жуковские но у них всё-таки на Европу была ориентация
Пушкин первый начал писать про посконное исконное
Про Пугачева даже тему поднял что тогда было табу
До смешного де дошло
Ведь царь по роду немец
Жена голландка или дотчанка
Высший класс всё на французском разговаривает
А 99% населения русские крестьяне
Которые не поймут а что вообще происходит? Почему мы из ещё не свергли?
В итоге после наполеоновских воин (когда как выяснилось крестьяне под шумок резали дворян и бар,а какая разница? Что те французы что эти)
Резко меняется госидеология
И вместо подобострастия перед Европой началось внедрение скреп
Русскость поперла во всей красе
И все возрожденные архитектурные, культурные,художественные памятники русской культуры все оттудава))
Когда царь немец срочно начал из себя русского корчить
А дворяне срочно начали родину любить
Про русское поле петь)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1451
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 20:29
Цитата:
Чесать по ушам горазды)
Наш кустанайский детсад, 10 групп, из них с казахским языком обучения-2. Догадаетесь почему или подсказать?) Набрать детей не могут. Хотя преобладают по численности дети казахов. На вопрос- почему не в группу с казахским языком обучения, отвечают- да мы дома на русском говорим, чтобы ребенок хоть на одном языке понимал, а то ни тот, ни тот знать не будет. Потом, соответственно, в школу, таким же макаром.
Хоть сто Куатов пусть выйдут на улицы города, ситуация не поменяется, пока сами казахи не заговорят на своем родном языке))))
Цитата:
Тут чеченцы улыбнулись)))
Но многие простые казахи отдают своих детей в школу с русским языком чтобы ребенок знал 3 языка
Чесать по ушам горазды)
Наш кустанайский детсад, 10 групп, из них с казахским языком обучения-2. Догадаетесь почему или подсказать?) Набрать детей не могут. Хотя преобладают по численности дети казахов. На вопрос- почему не в группу с казахским языком обучения, отвечают- да мы дома на русском говорим, чтобы ребенок хоть на одном языке понимал, а то ни тот, ни тот знать не будет. Потом, соответственно, в школу, таким же макаром.
Хоть сто Куатов пусть выйдут на улицы города, ситуация не поменяется, пока сами казахи не заговорят на своем родном языке))))
Цитата:
Ну все кирдык чеченским ресторанам в Казахстане)))
Тут чеченцы улыбнулись)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 20:33
Тут Путин недавно статью публиковал
(Написаную конечно не им)
Про что бы интересно? Про кризис в экономике РФ? Нет,про кризис во внутренней политике РФ? Нет,про оппозицию? Нет
Конечно про Украину
Мы братья братья братья пишет он
А потом выводит тезис что Украина это продукт СССР
Тоесть по его логике до СССР небыло ничего
Пусто было от Карпат и до кореи
Люди не жили и государств небыло
Все СССР создал а теперь все те кого он создал вые***я ещё и нам дань не платят
ЗЕ ему по квнски ответил))
В видео тролит Путина
Говорит ну пройдись по Киеву
Вокруг церкви и памятники архитектуры еще С ранних средних веков
Везде древность
Вот наша история
А не ваши бумажки
Кто тут жил? Гомосоветикус? Да нет же
Киевская Русь тут была
А в Москве ещё лягушки квакали
А под Питером комары чудь белоглазую жрали)))
Украинцам вообще как нации веселой надо выкинуть троллинг исторического уровня
Объявить что Украина теперь будет называться Русью
Будет Россия и Руссия (что исторически правильно)
И объявить что мы по нации Русские а в России живут московиты (не оскорбление а констатация)
Мокши,мордва,черемисы,эрзы, чуваши,чудь белогалазая,бродники, новгородцы,пермяки,уральцы,орусевшие татары,потомки казаков не русские по нации а московиты (это те кто компоновался вокруг московского царства а потом назвались русскими) а настоящие русские только на Украине(Русь) живут
И вот тогда будет бадхерд вселенского масштаба))
Макс как тебе идея?)
(Написаную конечно не им)
Про что бы интересно? Про кризис в экономике РФ? Нет,про кризис во внутренней политике РФ? Нет,про оппозицию? Нет
Конечно про Украину
Мы братья братья братья пишет он
А потом выводит тезис что Украина это продукт СССР
Тоесть по его логике до СССР небыло ничего
Пусто было от Карпат и до кореи
Люди не жили и государств небыло
Все СССР создал а теперь все те кого он создал вые***я ещё и нам дань не платят
ЗЕ ему по квнски ответил))
В видео тролит Путина
Говорит ну пройдись по Киеву
Вокруг церкви и памятники архитектуры еще С ранних средних веков
Везде древность
Вот наша история
А не ваши бумажки
Кто тут жил? Гомосоветикус? Да нет же
Киевская Русь тут была
А в Москве ещё лягушки квакали
А под Питером комары чудь белоглазую жрали)))
Украинцам вообще как нации веселой надо выкинуть троллинг исторического уровня
Объявить что Украина теперь будет называться Русью
Будет Россия и Руссия (что исторически правильно)
И объявить что мы по нации Русские а в России живут московиты (не оскорбление а констатация)
Мокши,мордва,черемисы,эрзы, чуваши,чудь белогалазая,бродники, новгородцы,пермяки,уральцы,орусевшие татары,потомки казаков не русские по нации а московиты (это те кто компоновался вокруг московского царства а потом назвались русскими) а настоящие русские только на Украине(Русь) живут
И вот тогда будет бадхерд вселенского масштаба))
Макс как тебе идея?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 20:38
Цитата:
Я вроде выше описал
Казахи отдают детей в русские классы чтобы ребенок казах котрый дома знает казахский знал ещё и русский Цитата:
Бывают и такие
А всервоно казахский начинают учить к школе
Прошло то время)Цитата:
Ну время решит вопрос
Заговорят не боитесь)) Цитата:
Согласен
Потмоучто Мало у чеченцев тут ресторанов
У них все в Москве
Они тут больше по фермерскому хозяйству
Там вообще претензий мало должно быть
Змея Подколодная:
Чесать по ушам горазды) Наш кустанайский детсад, 10 групп, из них с казахским языком обучения-2. Догадаетесь почему или подсказать?)
Чесать по ушам горазды) Наш кустанайский детсад, 10 групп, из них с казахским языком обучения-2. Догадаетесь почему или подсказать?)
Я вроде выше описал
Казахи отдают детей в русские классы чтобы ребенок казах котрый дома знает казахский знал ещё и русский Цитата:
Змея Подколодная:
На вопрос- почему не в группу с казахским языком обучения, отвечают- да мы дома на русском говорим, чтобы ребенок хоть на одном языке понимал, а то ни тот, ни тот знать не будет. Потом, соответственно, в школу, таким же макаром.
На вопрос- почему не в группу с казахским языком обучения, отвечают- да мы дома на русском говорим, чтобы ребенок хоть на одном языке понимал, а то ни тот, ни тот знать не будет. Потом, соответственно, в школу, таким же макаром.
Бывают и такие
А всервоно казахский начинают учить к школе
Прошло то время)Цитата:
Змея Подколодная:
Хоть сто Куатов пусть выйдут на улицы города, ситуация не поменяется, пока сами казахи не заговорят на своем родном языке
Хоть сто Куатов пусть выйдут на улицы города, ситуация не поменяется, пока сами казахи не заговорят на своем родном языке
Ну время решит вопрос
Заговорят не боитесь)) Цитата:
Змея Подколодная:
Тут чеченцы улыбнулись
Тут чеченцы улыбнулись
Согласен
Потмоучто Мало у чеченцев тут ресторанов
У них все в Москве
Они тут больше по фермерскому хозяйству
Там вообще претензий мало должно быть
-
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