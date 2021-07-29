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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:38
Цитата:
инотуристам с других планет это должно мешать.
но они тоже что то не летят.
Кайрат провалил всю программу.
maxsaf:
Программа утратила актуальность всвязи с пандемией
Программа утратила актуальность всвязи с пандемией
инотуристам с других планет это должно мешать.
но они тоже что то не летят.
Кайрат провалил всю программу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:43
Цитата:
А мне кажется русскоязычного судью ему не просто так дали)) то ли реально наверху всё на Россию завязано, то ли просто троллит так его кто-то )) Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ, и что там за долг каждого гражданина. Забили на этот долг похоже даже судьи.
Victor Yang:
Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.
Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.
А мне кажется русскоязычного судью ему не просто так дали)) то ли реально наверху всё на Россию завязано, то ли просто троллит так его кто-то )) Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ, и что там за долг каждого гражданина. Забили на этот долг похоже даже судьи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:48
Цитата:
Ну ниче, другие программы есть. Цифровизация, латиница, 100 конкретных шагов, 2030, 2050 и т.д.
alex_60:
Кайрат провалил всю программу.
Кайрат провалил всю программу.
Ну ниче, другие программы есть. Цифровизация, латиница, 100 конкретных шагов, 2030, 2050 и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:07
Цитата:
----Что их дети уедут учиться туда , где нужен русский язык
alex_60:
чего не знают другие
чего не знают другие
----Что их дети уедут учиться туда , где нужен русский язык
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:14
Интересно, давным давно, когда французский был популярен в России, против него тоже кто-то выступал? Или против латыни в науке и медицине.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:20
когда я учился, у нас в школе казахского не было.
и в аттестате про него тоже нет упоминания.
и в аттестате про него тоже нет упоминания.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:36
Цитата:
У нас был во втором классе вроде. Год, может меньше.
alex_60:
когда я учился, у нас в школе казахского не было.
когда я учился, у нас в школе казахского не было.
У нас был во втором классе вроде. Год, может меньше.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:42
Цитата:
По - туалетостроению...
alex_60:
Кайрат провалил всю программу.
Кайрат провалил всю программу.
По - туалетостроению...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:51
Цитата:
У нас с четвертого и до конца третьего семестра в вузе. Но в школе каждый год одно и то же было, учебники скучнющие.
maxsaf:
У нас был во втором классе вроде.
У нас был во втором классе вроде.
У нас с четвертого и до конца третьего семестра в вузе. Но в школе каждый год одно и то же было, учебники скучнющие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:55
Цитата:
Долг есть, а санкций за невыполнение нет. Так что риторика это всё.
Цитата:
Ну она вполне может и знать. Если это вообще не постановка его.
maxsaf:
и что там за долг каждого гражданина.
и что там за долг каждого гражданина.
Долг есть, а санкций за невыполнение нет. Так что риторика это всё.
Цитата:
maxsaf:
Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ
Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ
Ну она вполне может и знать. Если это вообще не постановка его.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 14:04
срочная новость
//Президент США Джо Байден после встречи
со Светланой Тихановской угостил ее печеньем.//
что то где-то уже раньше печеньками кормили.
//Президент США Джо Байден после встречи
со Светланой Тихановской угостил ее печеньем.//
что то где-то уже раньше печеньками кормили.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 14:47
Цитата:
Эти дерьмократы,то аборигенам одеяла дают зараженные оспой,то дебилоидов печеньками кормят.
alex_60:
Эти дерьмократы,то аборигенам одеяла дают зараженные оспой,то дебилоидов печеньками кормят.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 17:36
Цитата:
Цитата:
Эй, фантасты, эрудиты и грамотеи вы наши! Какие программы, инопланетные туристы и туалеты... В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.
alex_60:
инотуристам с других планет это должно мешать. но они тоже что то не летят. Кайрат провалил всю программу.
инотуристам с других планет это должно мешать. но они тоже что то не летят. Кайрат провалил всю программу.
Цитата:
drakon:
По - туалетостроению...
По - туалетостроению...
Эй, фантасты, эрудиты и грамотеи вы наши! Какие программы, инопланетные туристы и туалеты... В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 18:54
Цитата:
На Мауленова не вы зависли на три месяца? Надоело уже в пробках тусоваться - Строительная, Комарова, Беды
Kairat stayer:
по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген.
по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген.
На Мауленова не вы зависли на три месяца? Надоело уже в пробках тусоваться - Строительная, Комарова, Беды
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