Отправлено: - 12:43

Victor Yang:

Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.

Цитата:А мне кажется русскоязычного судью ему не просто так дали)) то ли реально наверху всё на Россию завязано, то ли просто троллит так его кто-то )) Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ, и что там за долг каждого гражданина. Забили на этот долг похоже даже судьи.