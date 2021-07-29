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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 304 из 304«1...302303304
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:38
#4546
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Цитата:
maxsaf:
Программа утратила актуальность всвязи с пандемией


инотуристам с других планет это должно мешать.
но они тоже что то не летят.
Кайрат провалил всю программу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:43
#4547
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Цитата:
Victor Yang:
Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.

А мне кажется русскоязычного судью ему не просто так дали)) то ли реально наверху всё на Россию завязано, то ли просто троллит так его кто-то )) Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ, и что там за долг каждого гражданина. Забили на этот долг похоже даже судьи.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:48
#4548
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Цитата:
alex_60:
Кайрат провалил всю программу.

Ну ниче, другие программы есть. Цифровизация, латиница, 100 конкретных шагов, 2030, 2050 и т.д.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:07
#4549
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Цитата:
alex_60:
чего не знают другие

----Что их дети уедут учиться туда , где нужен русский язык :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:14
#4550
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Интересно, давным давно, когда французский был популярен в России, против него тоже кто-то выступал? Или против латыни в науке и медицине.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:20
#4551
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когда я учился, у нас в школе казахского не было.
и в аттестате про него тоже нет упоминания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:36
#4552
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Цитата:
alex_60:
когда я учился, у нас в школе казахского не было.

У нас был во втором классе вроде. Год, может меньше.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:42
#4553
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Цитата:
alex_60:
Кайрат провалил всю программу.

По - туалетостроению... :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:51
#4554
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Цитата:
maxsaf:
У нас был во втором классе вроде.

У нас с четвертого и до конца третьего семестра в вузе. Но в школе каждый год одно и то же было, учебники скучнющие.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 13:55
#4555
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Цитата:
maxsaf:
и что там за долг каждого гражданина.

Долг есть, а санкций за невыполнение нет. Так что риторика это всё.
Цитата:
maxsaf:
Судья то должна знать, сколько гос языков в КЗ

Ну она вполне может и знать. Если это вообще не постановка его.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 14:04
#4556
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срочная новость
//Президент США Джо Байден после встречи
со Светланой Тихановской угостил ее печеньем.//
что то где-то уже раньше печеньками кормили.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 14:47
#4557
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Цитата:
alex_60:

Эти дерьмократы,то аборигенам одеяла дают зараженные оспой,то дебилоидов печеньками кормят.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2257
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 17:36
#4558
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Цитата:
alex_60:
инотуристам с других планет это должно мешать. но они тоже что то не летят. Кайрат провалил всю программу.


Цитата:
drakon:
По - туалетостроению...


Эй, фантасты, эрудиты и грамотеи вы наши! Какие программы, инопланетные туристы и туалеты... В настоящее время дороги строим, по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген. подрядчика Bi Grour.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 18:54
#4559
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Цитата:
Kairat stayer:
по крайней мере отношение имею к осуществлению их ремонта, под эгидой ген.

На Мауленова не вы зависли на три месяца? Надоело уже в пробках тусоваться - Строительная, Комарова, Беды
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