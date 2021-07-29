Прогноз на 5 дней
ясно+23°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42040
Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
Отправлено: 29.07.21 - 15:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело о взыскании полученных пенсионных в размере 9,4 млн тенге рассмотрели в Узункольском районном суде 23 июля. Ответчик получила паспорт гражданки России, но в компетентные органы с заявлением о выходе из гражданства Казахстана не обращалась.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
156
Re: Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
Отправлено: 29.07.21 - 15:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да,как воровать миллиарды чиновникам это нормально и сходит с рук. А как пенсионерка государство обуло так сразу быстро и суд и штраф и расстрел
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14187
Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
Отправлено: 29.07.21 - 15:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
так сразу быстро

14 лет мошенничать - это не быстро. Так поступать, мягко говоря, нехорошо. Да и наказания, вроде, даже нет - только вернуть незаконно взятое.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4764
Re: Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
Отправлено: 29.07.21 - 16:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ей не будет, дурочкой прикинется, сочтут это возрастное и забудут. Были бы свои, быстро нашли и вернули, вон пример с колесом, так и никто не понял куда ушли под лярда
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14187
Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России
Отправлено: 29.07.21 - 16:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Ничего ей не будет

Полмиллиона штраф за двойное гражданство.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS