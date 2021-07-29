Re: Женщина 14 лет получала пенсию в Казахстане и России

Отправлено: - 16:25

Ничего ей не будет, дурочкой прикинется, сочтут это возрастное и забудут. Были бы свои, быстро нашли и вернули, вон пример с колесом, так и никто не понял куда ушли под лярда