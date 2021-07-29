Отправлено: - 13:03

yudjin:

Цитата:Ну частично сабыр вроде прав. Ведь Белоруссия качается как и Украина. А Россия все-таки останется страной. И если она уже рухнет. То нам не че не останется как учить латиницу , или арабский А возможно и китайский. И детям нашим придется рис выращивать что б себя прокормить . Вернее надо будет работать за чашку риса