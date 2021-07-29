Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:27
Цитата:
наверное чиновники что то знают,
чего не знают другие.
Гога:
Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему
Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему
наверное чиновники что то знают,
чего не знают другие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:49
Уже топоры для поуехавщих подготовил, наточил их, как у кота звоночки блестят. Вместо анестезии будет расслабляющий Куй.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:15
Цитата:
Главное на статью не наговорить. А остальное - мелочи.
Kairat stayer:
Уже топоры для поуехавщих подготовил
Уже топоры для поуехавщих подготовил
Главное на статью не наговорить. А остальное - мелочи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:40
Цитата:
и это говорит главный по инотуристам в области.
экстремальный туризм предлагает похоже.
Kairat stayer:
Уже топоры для поуехавщих подготовил, наточил их, как у кота звоночки блестят. Вместо анестезии будет расслабляющий Куй.
Уже топоры для поуехавщих подготовил, наточил их, как у кота звоночки блестят. Вместо анестезии будет расслабляющий Куй.
и это говорит главный по инотуристам в области.
экстремальный туризм предлагает похоже.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:42
Цитата:
ты лучше по туалеты расскажи.
как вы с отраслевым министром не выполнили программу
отуалечивания дорог для инотуристов.
Kairat stayer:
Уже топоры
Уже топоры
ты лучше по туалеты расскажи.
как вы с отраслевым министром не выполнили программу
отуалечивания дорог для инотуристов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:42
Цитата:
Я не писал про Челябинск. Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.
alex_60:
почти как в Челябинске, как Янг пишет.
почти как в Челябинске, как Янг пишет.
Я не писал про Челябинск. Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:49
Цитата:
ну пусть будет Забайкальский край.
а в NY весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты.
Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной.
видать никто не клюнул.
Victor Yang:
Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.
Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.
ну пусть будет Забайкальский край.
а в NY весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты.
Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной.
видать никто не клюнул.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:50
Цитата:
ну заказчик наверное про другие просто не говорил.
потому что не в курсе.
Victor Yang:
а только на их предприятии.
а только на их предприятии.
ну заказчик наверное про другие просто не говорил.
потому что не в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 09:53
Цитата:
Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.
maxsaf:
А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс
А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс
Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:02
Цитата:
Это можно отнести к флуду, может, даже к форуму, но к НГ в целом у меня более серьёзное отношение
maxsaf:
НГ - юмористическое издание
НГ - юмористическое издание
Это можно отнести к флуду, может, даже к форуму, но к НГ в целом у меня более серьёзное отношение
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:25
Интуристы приедут после пандемии, пока не хотят. До короновируса в Алаколь много туристов приежали из России, ранее обсуждали неоднократно. Поуехавщие временное явление, пару поколений смениться и их детям не до нас будет. Если только потомки поуехавщих туристами будут посещать, но это небольшое количество скорее всего будет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:46
Поуехавщие на мой взгляд, в поисках лучшей жизни поуехали, особенно как я говорю в три девять земель, при этом большинство вернулись конечно на историческую родину. В первую очередь для блогополучия в перспективе детей, ну и конечно своей тоже. Как отмечал ранее, в этом мире ничего на месте не стоит, хотим мы этого или не хотим, социум и среда обитания постепенно меняется и дальше будет меняться. Не важно где, взять ту же Канаду, опять же ранее отмечал, что у коренных жителей белый человек отобрал собак, особой поддержки от государства не было и до настоящего времени нет и.т.д. Выше обсуждали, что царский писарь отмечал, что в колониях в степи коренные разбогатели.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:31
Цитата:
Ну они не виноваты, что новости такие смешные )) К примеру, кандидата, который обещал изменить свою жизнь к лучшему - избрали таки акимом красавчег, удачи в этом нелегком деле
таноми52:
К НГ в целом у меня более серьёзное отношение
К НГ в целом у меня более серьёзное отношение
Ну они не виноваты, что новости такие смешные )) К примеру, кандидата, который обещал изменить свою жизнь к лучшему - избрали таки акимом красавчег, удачи в этом нелегком деле
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:36
Дракон , он с Киевского.
[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 12:36]
[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 12:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:36
Цитата:
Программа утратила актуальность всвязи с пандемией
alex_60:
отуалечивания дорог для инотуристов.
отуалечивания дорог для инотуристов.
Программа утратила актуальность всвязи с пандемией
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать