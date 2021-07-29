Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 303 из 304«1...301302303304»
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:27
#4531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему


наверное чиновники что то знают,
чего не знают другие.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:49
#4532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже топоры для поуехавщих подготовил, наточил их, как у кота звоночки блестят. Вместо анестезии будет расслабляющий Куй.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:15
#4533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Уже топоры для поуехавщих подготовил

Главное на статью не наговорить. А остальное - мелочи. ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:40
#4534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Уже топоры для поуехавщих подготовил, наточил их, как у кота звоночки блестят. Вместо анестезии будет расслабляющий Куй.


и это говорит главный по инотуристам в области.
экстремальный туризм предлагает похоже.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:42
#4535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Уже топоры


ты лучше по туалеты расскажи.
как вы с отраслевым министром не выполнили программу
отуалечивания дорог для инотуристов.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:42
#4536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почти как в Челябинске, как Янг пишет.

Я не писал про Челябинск. Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:49
#4537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Заказчик у нас из Забайкальского края, да и там не везде, а только на их предприятии.


ну пусть будет Забайкальский край.
а в NY весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты.
Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной.
видать никто не клюнул.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 08:50
#4538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а только на их предприятии.


ну заказчик наверное про другие просто не говорил.
потому что не в курсе.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 09:53
#4539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс

Только что прослушал. И не пойму - то ли он тупой что запрет о съёмке выкладывает, то ли наоборот - у него есть или хорошая крыша или супер юристы.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2477
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:02
#4540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
НГ - юмористическое издание


Это можно отнести к флуду, может, даже к форуму, но к НГ в целом у меня более серьёзное отношение :-)
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:25
#4541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интуристы приедут после пандемии, пока не хотят. До короновируса в Алаколь много туристов приежали из России, ранее обсуждали неоднократно. Поуехавщие временное явление, пару поколений смениться и их детям не до нас будет. Если только потомки поуехавщих туристами будут посещать, но это небольшое количество скорее всего будет.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 10:46
#4542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поуехавщие на мой взгляд, в поисках лучшей жизни поуехали, особенно как я говорю в три девять земель, при этом большинство вернулись конечно на историческую родину. В первую очередь для блогополучия в перспективе детей, ну и конечно своей тоже. Как отмечал ранее, в этом мире ничего на месте не стоит, хотим мы этого или не хотим, социум и среда обитания постепенно меняется и дальше будет меняться. Не важно где, взять ту же Канаду, опять же ранее отмечал, что у коренных жителей белый человек отобрал собак, особой поддержки от государства не было и до настоящего времени нет и.т.д. Выше обсуждали, что царский писарь отмечал, что в колониях в степи коренные разбогатели.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:31
#4543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
К НГ в целом у меня более серьёзное отношение

Ну они не виноваты, что новости такие смешные )) К примеру, кандидата, который обещал изменить свою жизнь к лучшему - избрали таки акимом :lol: красавчег, удачи в этом нелегком деле :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:36
#4544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон , он с Киевского.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 12:36]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 12:36
#4545
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отуалечивания дорог для инотуристов.

Программа утратила актуальность всвязи с пандемией
Профайл
Страница 303 из 304«1...301302303304»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS