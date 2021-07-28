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≡ Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку канализационных труб осваивает «Костанай-Су»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42038
Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку канализационных труб осваивает «Костанай-Су»
Отправлено: 28.07.21 - 16:24
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Работники ГКП «Костанай-Су» начали прокладывать канализационные трубы новым методом - без рытья траншей и задействования габаритной техники. Сегодня такой метод прокладки показали журналистам рядом с домом № 19 по ул. Майлина.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14183
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 28.07.21 - 16:24
#1
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Цитата:
Колодцы у нас в основном метровые или полутораметровые в глубину

Не в глубину, а в диаметре. В глубину канализация может и на 5 метров уходить. Да и по фото видно что там не 1,5 метра в глубину.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
761
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 28.07.21 - 16:28
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Не в глубину, а в диаметре.

Исправил, спасибо. Это уже добавка от редактора была) Некорректно получилось
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 28.07.21 - 16:28
#3
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///Аппараты для бестраншейного метода ГКП «Костанай-Су» берет в аренду.//

хорошое дело аренда.
у кого интересно берут.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4763
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 28.07.21 - 20:32
#4
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Ясно у кого берут в аренду, не по сайту объявлений ОЛХ, у кого-то своих, приближенных
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12550
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 29.07.21 - 09:47
#5
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аренда у себя- самая лучшая аренда.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
761
Re: Без разрушения асфальта - Бестраншейную прокладку...
Отправлено: 29.07.21 - 12:19
#6
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Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий по поводу аренды техники:
"ГКП «Костанай-Су» сообщает: для выбора поставщика по аренде техники по бестраншейной укладке проводился открытый конкурс, согласно закона о «Государственных закупках РК». По результатам конкурса был определён победитель".
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