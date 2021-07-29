Отправлено: - 11:29

yudjin:

[Исправлено: Vit, 29.07.2021 - 10:30]

Цитата:На счет челябинсканаверно многие использует этот город как старт . У меня друг сначало туда уехал и у него ума хватило сразу деньги не тратить на жилье, снимал год и потом понял что это не то будущее о котором вся семья мечтала Спустя год бросил этот город и уехал в Ставропольский край. Купил дом в 15 км от города. Овощи, всякие фрукты с огорода. Я его таким не когда не видел счастливым и точно не в Челябинске где он грустный был. Юд если будешь сваливать, ты то любитель огорода выбирай правильно новое место