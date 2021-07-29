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10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42038
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
За пять месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9 862 человека. Приехали в страну 3 662 человека. Журналисты Aibat_kz спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и по чему больше всего скучают
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
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- 433
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
" почти 9 862 человека" это как?)
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 10:22
С Глебом полностью согласен. Продукты наши намного вкусней РФ. Мясо точно, я уже за много лет всякие РФ деликатесы перепробыаал. И вроде пахнет вкусно а как только укусишь кусочек и начинаешь во рту пережевывать и понимаешь что кроме специи там нет мяса. И действительно гурманы из России просят привезти конину, говядину, нашу, свинину все реже.
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 10:53
Нг перестаньте душу мучать людей. Уехать все хотят. И уже поток не остановить не какими лозунгами от властей. Процесс был организован ещё при Назарбаеве. И кроме как палки в колеса чиновники не че не придумают как этот отток остановить.
[Исправлено: Vit, 29.07.2021 - 10:00]
[Исправлено: Vit, 29.07.2021 - 10:00]
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 11:17
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 11:29
Цитата:
[Исправлено: Vit, 29.07.2021 - 10:30]
yudjin:На счет челябинска наверно многие использует этот город как старт . У меня друг сначало туда уехал и у него ума хватило сразу деньги не тратить на жилье, снимал год и потом понял что это не то будущее о котором вся семья мечтала Спустя год бросил этот город и уехал в Ставропольский край. Купил дом в 15 км от города. Овощи, всякие фрукты с огорода. Я его таким не когда не видел счастливым и точно не в Челябинске где он грустный был. Юд если будешь сваливать, ты то любитель огорода выбирай правильно новое место
[Исправлено: Vit, 29.07.2021 - 10:30]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 643
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 11:32
Единственное что не могу понять так это наших не учёных или голодранцев едущих в РФ. Что там им ловить,кроме отсутствия каз языка в школе? Вот в Европу или Америку-это да,тема. Ну на худой конец,как все геи,в Москву. А так,за МКАДом,эта нищета да алкашня,за редким исключением.
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 11:42
Цитата:
Сабыр:В Москву не гее едут А люди за деньгами Таджики в основном. Их уже лямы с двойным паспортом , насмотрелся уже Они когда надо таджики, А когда надо россияне. Вот скоро война намечается на границе Таджикистана с Афганистаном. Куда первые гробы русских парней придут? Правильно в Россию , когда в это время Таджикистан в Москве будет отсиживатся .
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 12550
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 11:43
для сравнения
//В 2020 году Казахстан покинули более 29,1 тыс. человек, при этом страна стала новым домом для 11,4 тыс. мигрантов.//
//В 2020 году Казахстан покинули более 29,1 тыс. человек, при этом страна стала новым домом для 11,4 тыс. мигрантов.//
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 11:45
Цитата:
Обязательно прислушаюсь к совету... правда, я же городской с рождения, но землю люблю)...
в Беларусь хочу)
Vit:
дешь сваливать, ты то любитель огорода выбирай правильно новое место
дешь сваливать, ты то любитель огорода выбирай правильно новое место
Обязательно прислушаюсь к совету... правда, я же городской с рождения, но землю люблю)...
в Беларусь хочу)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 643
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 11:49
Цитата:
О нет,только не туда Перспектив у страны ноль. Ни ресурсов,не адекватного руководителя. Только если кормиться со своего огорода.
yudjin:
в Беларусь хочу)
в Беларусь хочу)
О нет,только не туда Перспектив у страны ноль. Ни ресурсов,не адекватного руководителя. Только если кормиться со своего огорода.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14183
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 12:11
Цитата:
Жертва пропаганды? Собственно, в России тоже некоторые уверены что в Казахстане в юртах живут и на верблюдах ездят.
Сабыр:
А так,за МКАДом,эта нищета да алкашня,за редким исключением.
А так,за МКАДом,эта нищета да алкашня,за редким исключением.
Жертва пропаганды? Собственно, в России тоже некоторые уверены что в Казахстане в юртах живут и на верблюдах ездят.
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 12:47
Цитата:
ни понтов, ни поиска места в глобальном мире, ни переписывания истории.
Но хоть своих граждан прокормить в состоянии.
Сабыр:
Ни ресурсов,не адекватного руководителя.
Ни ресурсов,не адекватного руководителя.
ни понтов, ни поиска места в глобальном мире, ни переписывания истории.
Но хоть своих граждан прокормить в состоянии.
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