Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...

Отправлено: - 10:22

С Глебом полностью согласен. Продукты наши намного вкусней РФ. Мясо точно, я уже за много лет всякие РФ деликатесы перепробыаал. И вроде пахнет вкусно а как только укусишь кусочек и начинаешь во рту пережевывать и понимаешь что кроме специи там нет мяса. И действительно гурманы из России просят привезти конину, говядину, нашу, свинину все реже.