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≡ 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42035
10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы рассказали о причинах миграции
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
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За пять месяцев 2021 года Казахстан покинули почти 9 862 человека. Приехали в страну 3 662 человека. Журналисты Aibat_kz спросили у мигрирующих за рубеж казахстанцев, почему они покидают страну и по чему больше всего скучают
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
433
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 10:14
#1
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" почти 9 862 человека" это как?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10376
Re: 10 тысяч человек за полгода. Покинувшие страну казахстанцы...
Отправлено: 29.07.21 - 10:22
#2
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С Глебом полностью согласен. Продукты наши намного вкусней РФ. Мясо точно, я уже за много лет всякие РФ деликатесы перепробыаал. И вроде пахнет вкусно а как только укусишь кусочек и начинаешь во рту пережевывать и понимаешь что кроме специи там нет мяса. И действительно гурманы из России просят привезти конину, говядину, нашу, свинину все реже.
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