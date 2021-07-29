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≡ Лига конференций УЕФА: никто не хочет уступать. О чем говорил на брифинге тренер "Хайдука"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42035
Лига конференций УЕФА: никто не хочет уступать. О чем говорил на брифинге тренер "Хайдука"
Отправлено: 29.07.21 - 06:36
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Пресс-конференция с участием главного тренера «Хайдука», шведского специалиста Йенса ГУСТАФСОНА прошла в онлайн-режиме перед вылетом команды чартерным авиарейсом в Костанай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12544
Re: Лига конференций УЕФА: никто не хочет уступать. О чем...
Отправлено: 29.07.21 - 06:36
#1
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вряд ли пройдут наши дальше.
соперник посолидней асе таки
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12544
Re: Лига конференций УЕФА: никто не хочет уступать. О чем...
Отправлено: 29.07.21 - 09:22
#2
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вчера вон «Кайрат» от "югославов"- «Црвена Звезда»
пять голов получил в свои ворота.
так что наши "югославы" могут тоже столько накатать.
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