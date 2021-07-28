Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 302 из 303«1...300301302303»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:07
#4516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куата судят на русском языке с переводчиком. А че он тогда от простых продавцов хочет? ))


Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:48
#4517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куата судят

Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:57
#4518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на него в суд подали.

Давно пора.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 00:01
#4519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас что, совсем нет казахов в школах с русским языком обучения?

----Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему ? Вопрс явно риторический :lol: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 00:30
#4520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс. ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10374
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:00
#4521
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. . Он очень много приносил на форум . Там даже ОК вмешалась в то время. Но огромная куча народа была против. Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:23
#4522
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.

Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается. Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:45
#4523
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, рекомендую к прочтению

Цитата:
Без русского языка мы лишаемся источника знаний – мнение


тыц
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:50
#4524
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это поворот))
Цитата:
В Нью-Йорке с пятницы будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19

тыц

Выходит, кто уже поставил прививку - лох? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:43
#4525
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. . Он очень много приносил на форум


сколько раз вы собирались встретиться,
шашлычок там, но не получилось вроде.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 06:52]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:44
#4526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается


других нема. все таки это Кустанай.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:47
#4527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нью-Йорке с пятницы будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19


что дешево оценили.
почти как в Челябинске, как Янг пишет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:51
#4528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: Без русского языка мы лишаемся источника знаний – мнение


Альжан Исмагулов просто умный человек,
и таких большинство. они понимают и не орут на каждом углу.
а орут те кто в меньшинстве.
от безысходности.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:24
#4529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хорошо помню к


выше Таноми описала Большую разницу.
ты пропустил наверное.
или из жалости написал.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:25
#4530
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить


жа, Кайрат на угрозы уже перешел.
опасный человек.
Профайл
Страница 302 из 303«1...300301302303»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS