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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:07
Куата судят на русском языке с переводчиком. А че он тогда от простых продавцов хочет? ))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14180
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:48
Цитата:
Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.
maxsaf:
Куата судят
Куата судят
Это вроде чеченцы алма-атинские на него в суд подали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.07.21 - 23:57
Цитата:
Давно пора.
на него в суд подали.
Давно пора.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 00:01
Цитата:
----Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему ? Вопрс явно риторический
maxsaf:
У вас что, совсем нет казахов в школах с русским языком обучения?
У вас что, совсем нет казахов в школах с русским языком обучения?
----Совсем все не так .. Дети чиновников как раз и учатся в русских школах !!А почему ? Вопрс явно риторический
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 00:30
Цитата:
А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс.
Victor Yang:
А теперь еще и от судьи прилетит, за то что несмотря на запрет снимает и выкладывает процесс.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10374
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:00
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. . Он очень много приносил на форум . Там даже ОК вмешалась в то время. Но огромная куча народа была против. Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 01:23
Цитата:
Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается. Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить
Vit:
Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Вот теперь хотят и абайки рот закрыть. А зря.
Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается. Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:43
Цитата:
сколько раз вы собирались встретиться,
шашлычок там, но не получилось вроде.
[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 06:52]
Vit:
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. . Он очень много приносил на форум
Хорошо помню как Марика112 ломали. Помню всякие дискусии против него. . Он очень много приносил на форум
сколько раз вы собирались встретиться,
шашлычок там, но не получилось вроде.
[Исправлено: alex_60, 29.07.2021 - 06:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:44
Цитата:
других нема. все таки это Кустанай.
maxsaf:
Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается
Наоборот, удивляет что он один тут за всех отдувается
других нема. все таки это Кустанай.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:47
Цитата:
что дешево оценили.
почти как в Челябинске, как Янг пишет.
maxsaf:
Нью-Йорке с пятницы будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19
Нью-Йорке с пятницы будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19
что дешево оценили.
почти как в Челябинске, как Янг пишет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 06:51
Цитата:
Альжан Исмагулов просто умный человек,
и таких большинство. они понимают и не орут на каждом углу.
а орут те кто в меньшинстве.
от безысходности.
maxsaf:
Цитата: Без русского языка мы лишаемся источника знаний – мнение
Цитата: Без русского языка мы лишаемся источника знаний – мнение
Альжан Исмагулов просто умный человек,
и таких большинство. они понимают и не орут на каждом углу.
а орут те кто в меньшинстве.
от безысходности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:24
Цитата:
выше Таноми описала Большую разницу.
ты пропустил наверное.
или из жалости написал.
Vit:
Хорошо помню к
Хорошо помню к
выше Таноми описала Большую разницу.
ты пропустил наверное.
или из жалости написал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.07.21 - 07:25
Цитата:
жа, Кайрат на угрозы уже перешел.
опасный человек.
maxsaf:
Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить
Ну и Кайрат заходит раз в неделю наглых поуехавших на место поставить, недавно грозился звонок топором отрубить
жа, Кайрат на угрозы уже перешел.
опасный человек.
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