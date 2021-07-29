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≡ Токио-2020: черный день казахстанского бокса и теннисная «добавка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42030
Токио-2020: черный день казахстанского бокса и теннисная «добавка»
Отправлено: 29.07.21 - 06:41
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В одном командном и в девяти индивидуальных видах спорта приняли участие казахстанские спортсмены на Олимпийских играх в Токио в четвертый медальный день. Всего же 27 июля разыгрывались 27 комплектов наград в 14 видах программы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12534
Re: Токио-2020: черный день казахстанского бокса и теннисная...
Отправлено: 29.07.21 - 06:41
#1
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За выход в полуфинал Рыбакина поспорит с девятой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой.////

прошла, в полуфинале наша.
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