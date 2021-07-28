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Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42028
Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 17:19
Не было печали у пенсионеров, кроме своих болячек, как не появились карточки для проезда в автобусах. Вот здесь вот стали происходит события вопиющего характера. У одних они перестали работать в автобусах, валидаторы стали их не считывать. Старики шли в Казпочту, оттуда отправляли их обратно. В автобусах опять та же картина. Ругань с водителями.
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7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 20
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 17:19
21 июля ехала на автобусе № 10 с остановки Центральный рынок примерно около 13,00 ч. На остановке Дворец пионеров два пенсионера хотели выйти , но платеж через карточку Казпочта не прошел. Пенсионеры начали водителю объяснять что проблемы с карточками и деньги у них на карточки есть и они едут на Казпочту разбираться . А в тот день проблема действительно была слышала в другом автобусе. Один из пенсионеров даже поклялся на что водитель ему сказал: Хоть пяткой перекрестись мне все равно платите 150 тенге. Безобразно с людьми разговаривал. пришлось им заплатить по 150 т только тогда дверь открыл. У одного пенсионера не было наличных за него девушка заплатила. Тогда еще подумала а вдруг в другом автобусе водитель так с его родителями разговаривает. Хотела ему сказать , но не захотелось с таким Хамом в дискуссию вступать.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 432
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 18:17
Ну не дорос еще наш городишко до таких технологий. Связь - никакая, оснащение -никакое, организованного подхода нет, но систему надо внедрить. Для внедрения надо быть хотя бы слегка подготовленными.
Как говорится, "телевизоры и телефоны становятся тоньше и умнее, а их хозяева -наоборот"...
Как говорится, "телевизоры и телефоны становятся тоньше и умнее, а их хозяева -наоборот"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11572
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 28.07.21 - 22:10
Просто коррупционные закупки обязательно приводят к такой некачественной работе. Да и чёрным налом 150 намного вкуснее пахнут для жуликов и тех кому отстёгивают.
Лечится (в идиотских коррупированных клоаках) посадкой коррупционеров и трафаретом накрашиванием в транспорте крупного текста: "НЕ РАБОТАЕТ ВАЛИДАТОР - ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО".
Лечится (в идиотских коррупированных клоаках) посадкой коррупционеров и трафаретом накрашиванием в транспорте крупного текста: "НЕ РАБОТАЕТ ВАЛИДАТОР - ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 40
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 29.07.21 - 00:12
Все просто. Не работает валидатор поездка либо бесплатная , либо тариф как за безнал. Какой "умник" разделил нал/безнал по сумме? От того что человек по 150 едет - у него что сидушка мягче или ему кофе в салоне автобуса подают? Если до ума за 2 месяца довести не могут - отменяйте эти 150 тенге за нал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11372
Re: Почему все молчат о том, что делает Казпочта с пенсионерами
Отправлено: 29.07.21 - 00:39
Цитата:
Серый волк: НЕ РАБОТАЕТ ВАЛИДАТОР - ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО".Я так понял - сам валидатор работает, другие то как то ездят. Видимо что-то с карточками тех пенсионеров. Если бы и с другими карточками не работало - водителя уже вынесли бы из автобуса. Хотя, бывают случаи, у меня например есть виза карточка, везде работает кроме одной заправки. Но другие карточки там работают нормально. То есть какая то избирательной ть присутствует. Может работают не очень хорошо, специалисты должны разбираться, ехать вместе с пенсионерами и все карточки там проверять. Если валидатор глючный - менять. Если карточки глючат - выдать другие надежные.
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